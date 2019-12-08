Son Dakika Haberleri: Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio'ya "Yılın Spor Otomobili" ödülü
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Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio'ya "Yılın Spor Otomobili" ödülü

6 saat önce

Alfa Romeo'nun dinamik SUV modeli Stelvio Quadrifoglio, Almanya'da yayımlanan Auto Bild Sportscars dergisinin okuyucuları tarafından "2019 Yılının Spor Otomobili" seçildi.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio'ya

Alfa Romeo'nun dinamik SUV modeli Stelvio Quadrifoglio, Almanya'da yayımlanan Auto Bild Sportscars dergisinin okuyucuları tarafından "2019 Yılının Spor Otomobili" seçildi.

Alfa Romeo'dan yapılan açıklamaya göre, 10 farklı sınıftan toplam 110 aday otomobilin yer aldığı seçimlerde 510 HP gücündeki Stelvio Quadrifoglio, "SUV/İthal" kategorisinde yılın spor otomobili olarak birinciliğe layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alfa Romeo ve Jeep Marka Pazarlama Müdürü Cristina Mauri, SUV segmentindeki Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio'nun okuyucu oylarıyla birinci seçilmiş olmasının önemini vurgulayarak, "Bu birincilik, SUV modelimizin spor otomobil tutkunları tarafından da takdir edildiğini gösteriyor. Sonuç olarak Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, sadece segmentindeki en güçlü otomobillerden biri değil, aynı zamanda sürüş dinamikleri ve çevikliği sayesinde gerçek bir spor otomobil karakteri sergiliyor." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio'da, 2,9 litre hacimli V6 silindirli Bi-turbo benzinli motor yer alıyor. Motorun üretmiş olduğu güç, dört tekerlekten çekiş sistemi AlfaTM Q4 ile etkin, kayıpsız ve güvenli bir şekilde yola aktarılıyor.

Motor, şanzıman ve çekiş sisteminin mükemmel karakteristiği sayesinde Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, sıfırdan 100 km/s hıza sadece 3,8 saniyede ulaşarak 283 km/s maksimum hıza imkan tanıyor.

Stelvio Quadrifoglio'da standart olarak sunulan teknolojik donanımlar ise sürüş dinamiklerini daha da iyileştiriyor. Bu donanımlar arasında arka aksta görev yapan aktif tork dağılımına sahip sınırlı kaydırmalı diferansiyel (AlfaTM Aktif Tork Vektörü) dikkati çekiyor.

Yine Alfa Romeo'nun kendi algoritmalarıyla geliştirdiği AlfaTM Şasi Alan Kontrolü, otomobilin sürüş dinamiklerine müdahale eden tüm elektronik sistemleri birbirleriyle daha uyumlu çalışacak şekilde düzenleyerek son derece doğal ve güvenli bir sürüşe imkan tanıyor.

Alfa Romeo, Almanya, Bild, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 11:28 Kaynak: AA
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