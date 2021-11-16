Üye Girişi
Alfa Romeo takımıyla anlaşan Cou Guanyu, Çin'in ilk Formula-1 pilotu olacak - Son Dakika

Alfa Romeo takımıyla anlaşan Cou Guanyu, Çin'in ilk Formula-1 pilotu olacak

16.11.2021 20:27
Alfa Romeo takımıyla anlaşan Cou Guanyu, Çin'in ilk Formula-1 pilotu olacak

Formula 1 (F-1) takımlarından Alfa Romeo Racing Orlen ile 2022 sezonu için anlaşma imzalayan Cou Gaunyu, organizasyonda yer alan ilk Çinli pilot olacak.

Formula 1 (F-1) takımlarından Alfa Romeo Racing Orlen ile 2022 sezonu için anlaşma imzalayan Cou Gaunyu, organizasyonda yer alan ilk Çinli pilot olacak.

China Daily'nin haberine göre, bu sezon Formula 2'de mücadele eden 22 yaşındaki Çinli pilot, gelecek sezon Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Alfa Romeo için yarışacak.

Sezonun açılış yarışı olan 20 Mart 2022'deki Bahreyn Grand Prix'inde piste çıkacak Cou, F-1'de yarışan ilk Çinli pilot olacak.

Cou, konuyla ilgili gazeteye yaptığı açıklamada, F-1 pilotu olmanın her zaman hayalini kurduğunu, sonunda hayalini gerçekleştirebilmenin heyecanını yaşadığını belirtti.

Alfa Romeo'da takım arkadaşı olacak Fin pilot Valtteri Bottas'ın çok tecrübeli bir isim olduğunu dile getiren Cou, ondan çok şey öğrenmeyi umduğunu ifade etti.

2022 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 10 takım ve 20 pilot, mart-kasım aylarında düzenlenecek 23 grand prix yarışında mücadele edecek.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alfa Romeo takımıyla anlaşan Cou Guanyu, Çin'in ilk Formula-1 pilotu olacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar arttı! Ağır kayıplar veren Erivan yönetimi Rusya'dan yardım talep etti 20:25 Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar arttı! Ağır kayıplar veren Erivan yönetimi Rusya'dan yardım talep etti Hull City'i satın almak için geri sayımı başlatan Acun Ilıcalı: Türkler arasında ilk 5'teyim 20:05 Hull City'i satın almak için geri sayımı başlatan Acun Ilıcalı: Türkler arasında ilk 5'teyim 19:53 "Helalleşme" tartışmasına Muharrem İnce de katıldı! Kılıçdaroğlu'na imalı soru
Son Dakika: Elektrik faturalarına uygulanan TRT payı ve Enerji Fonu kesintilerinin kaldırılmasıyla ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu 18:25 Son Dakika: Elektrik faturalarına uygulanan TRT payı ve Enerji Fonu kesintilerinin kaldırılmasıyla ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu Dolar 10.28'e yükselerek rekor kırdı 17:37 Dolar 10.28'e yükselerek rekor kırdı Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın 16:47 Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın
Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı 15:52 Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar 15:32 Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar

Son Dakika Haberleri
20:05 Hull City'i satın almak için geri sayımı başlatan Acun Ilıcalı: Türkler arasında ilk 5'teyim
20:04 Eski CHP milletvekili Gökmen Öğüt'ten tepki toplayan Türkiye'ye NATO müdahalesi yorumu
19:52 "Helalleşme" tartışmasına Muharrem İnce de katıldı! Kılıçdaroğlu'na imalı soru
19:49 3 aylık bebeğini döverek öldüren baba, acılı annenin yaptığı şikayet sonucu tutuklandı
19:33 Bakan Derya Yanık harekete geçti! Başak Cengiz'in katledilme görüntüleri için suç duyurusu
19:31 Hakan Çalhanoğlu'dan eski takımını sinirlendirecek sözler! Milan taraftarı çılgına dönecek
19:08 Erdoğan'dan merhum şair Sezai Karakoç için taziye mesajı
18:48 Stefan Kuntz'un A Milli Takım'da forma vermediği Yusuf Yazıcı'dan takdir toplayan paylaşım
18:25 Son Dakika: Elektrik faturalarına uygulanan TRT payı ve Enerji Fonu kesintilerinin kaldırılmasıyla ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu
18:24 Burak Yılmaz, kritik Karadağ maçı öncesi takım arkadaşlarına uyarılarda bulundu: Hollanda-Norveç maçını unutun
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, EYT'de yaşanan karışıklıkla ilgili son sözünü söyledi: Gündemde yok AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, EYT'de yaşanan karışıklıkla ilgili son sözünü söyledi: Gündemde yok         
20:26
Hakaret suçundan hakkında 4 yıl hapis cezası istenen Burak Özçivit cephesinden ilk açıklama: İddialar kurgu Hakaret suçundan hakkında 4 yıl hapis cezası istenen Burak Özçivit cephesinden ilk açıklama: İddialar kurgu         
20:13
Eski CHP milletvekili Gökmen Öğüt'ten tepki toplayan Türkiye'ye NATO müdahalesi yorumu Eski CHP milletvekili Gökmen Öğüt'ten tepki toplayan Türkiye'ye NATO müdahalesi yorumu         
20:04
Bakan Derya Yanık harekete geçti! Başak Cengiz'in katledilme görüntüleri için suç duyurusu Bakan Derya Yanık harekete geçti! Başak Cengiz'in katledilme görüntüleri için suç duyurusu         
19:33
Son Dakika: Ünlü şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti Son Dakika: Ünlü şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti         
17:51
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı         
16:00
Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler         
15:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:56
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı         
14:38
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı         
14:29
Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı         
14:02
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır         
11:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 20:31:11. #1.13#
SON DAKİKA: Alfa Romeo takımıyla anlaşan Cou Guanyu, Çin'in ilk Formula-1 pilotu olacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement