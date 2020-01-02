Alfa Romeo ve Jeep, 2020'de vites yükseltiyor

Alfa Romeo ve Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü, 2019'u öngörülerinin üzerinde seyreden bir satış grafiği ile kapattıklarını belirterek, "2020 yılında Alfa Romeo ve Jeep markamızla satış adetlerimizi en az yüzde 35 artırmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.



Alfa Romeo ve Jeep'ten yapılan açıklamaya göre, Tofaş çatısı altında temsil edilen Alfa Romeo ve Jeep, 2019'u öngörülerinin üzerinde seyreden satış adetleri ile kapattıklarını belirtti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Özgür Süslü, geçen yıl otomobil pazarının 400 bin adet civarında kapandığını öngördüklerine değindi.



Süslü, "Otomobil pazarı 2019 yılını 2018'e oranla yüzde 20 civarında küçülmeyle kapatacak. Alfa Romeo ve Jeep markalarımız ile 2019 yılını, hedeflerimizin üzerine çıkarak toplamda 2 bin 400 adetlik satışla bitireceğiz. Böylece geçtiğimiz yıla göre satışlarımızı korurken, pazar payımızı yüzde 20 artırmış olacağız" bilgilerini verdi.



" Türkiye'de ciddi bir atılım içindeyiz"



2020 yılına ilişkin hedef ve değerlendirmelerde de bulunan Süslü, 2020'de otomobil talebinin yüzde 10 büyüyeceğinin tahmin edildiğini ve otomobil pazarının 440 bin bandında gerçekleşeceğini öngördüklerini vurguladı.



"Alfa Romeo ve Jeep markaları olarak Türkiye'de ciddi bir atılım içindeyiz" ifadelerini kullanan Süslü, "Hedefimiz her yıl iki haneli büyüyerek kısa zamanda 10 bin adedin üzerine çıkmak. 2020'de Alfa Romeo ve Jeep markamızla satış adetlerimizi en az yüzde 35 artırmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.