Alfajer VALORANT ayarları neler? Alfajer crosshair ayarları! - Son Dakika
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Alfajer VALORANT ayarları neler? Alfajer crosshair ayarları!

28.02.2022 23:26
Alfajer VALORANT ayarları neler? Alfajer crosshair ayarları!

Profesyonel VALORANT oyuncusu Emir Ali "Alfajer" Beder'in oyun içerisinde kullanmış olduğu ayarları sizler için derledik.

Riot Games'in gözde oyunlarından birisi olan VALORANT için hazırladığımız "Esporcu Ayarları" serimizden herkese merhaba. Bu serimizde profesyonel VALORANT oyuncularının ayarlarını sizler için derliyoruz. Esporcular zaman zaman oyun ayarlarını değiştirdiğinden dolayı bu serimizi sık sık güncelliyor ve olabildiğince en güncel bilgileri Espor Gazetesi takipçileriyle buluşturmaya çalışıyoruz.

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VALORANT ayarlarını derlediğimiz oyuncu: Emir Ali "Alfajer" Beder.

Alfajer VALORANT Ayarları:

Alfajer VALORANT ayarları neler? Alfajer crosshair ayarları!
Alfajer VALORANT ayarları neler? Alfajer crosshair ayarları!
YORUMLAR
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Kaynak: EsporGazetesi.com

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Son Dakika Gamegar Alfajer VALORANT ayarları neler? Alfajer crosshair ayarları! - Son Dakika

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