Son Dakika Haberleri: Alfatlı genel başkan yardımcısı oldu
Son Dakika Politika Haber

Alfatlı genel başkan yardımcısı oldu

1 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Yeminli Mali Müşavir Ekrem Alfatlı, Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Alfatlı genel başkan yardımcısı oldu, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Yeminli Mali Müşavir Ekrem Alfatlı, Genel Başkan Yardımcısı oldu.


Genel Merkez binasında Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici başkanlığında yapılan toplantıda ülke ve dünyadaki son gelişmeler değerlendirildi. Toplantı sonunda Büyük Birlik Partisi'nin kuruluşundan bu yana Bursa İl Başkanlığı, Bursa Milletvekilliği adaylığı, Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı, genel muhasip yardımcılığı ve MKYK üyeliklerinde bulunan Ekrem Alfatlı Genel Başkan Yardımcılığına getirildi. - BURSA

Büyük Birlik Partisi, Bursa, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aralarındaki 83 santimetrelik boy farkı aşklarına engel olmadı, ilişkilerini evlilikle noktaladılar
Gelini kaynanayla aynı evde oturmaya zorlamak tazminat sebebi Şarkıcı Aleyna Tilki, eğitimine devam etmek için Amerika'ya gitti Gören telefona sarılıyor! 2 metrelik köpek balığını dükkanında sergiliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 19:08:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alfatlı genel başkan yardımcısı oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]