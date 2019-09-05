Son Dakika Haberleri: ALFEMO her bir çalışanı için fidan dikiyor!
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ALFEMO her bir çalışanı için fidan dikiyor!

1 saat önce

ALFEMO, orman yangınlarıyla yok olan doğa için örnek bir projeye imza atıyor. 60'tan fazla ülkeye ihracat yapan İzmirli ALFEMO her çalışanı için fidan bağışlıyor.

ALFEMO her bir çalışanı için fidan dikiyor!, System.String[]

İzmir'de gerçekleşen büyük orman yangınının ardından ormanları yeniden yeşertmek için ALFEMO, Ege Orman Vakfının yürüttüğü 'Hedef 1 Milyon Fidan' kampanyasına büyük bir destek veriyor.

200 bin metrekarelik üretim alanıyla kente büyük bir istihdam sağlayan ALFEMO, İzmir'in doğasını da yeşillendiriyor.

İzmir, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:33 Kaynak: Bültenler
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