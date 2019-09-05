ALFEMO her bir çalışanı için fidan dikiyor!
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ALFEMO, orman yangınlarıyla yok olan doğa için örnek bir projeye imza atıyor. 60'tan fazla ülkeye ihracat yapan İzmirli ALFEMO her çalışanı için fidan bağışlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:33 Kaynak: Bültenler
İzmir'de gerçekleşen büyük orman yangınının ardından ormanları yeniden yeşertmek için ALFEMO, Ege Orman Vakfının yürüttüğü 'Hedef 1 Milyon Fidan' kampanyasına büyük bir destek veriyor.
200 bin metrekarelik üretim alanıyla kente büyük bir istihdam sağlayan ALFEMO, İzmir'in doğasını da yeşillendiriyor.
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