Son Dakika Haberleri: Alfemo Mobilya'da iki üst düzey atama
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Alfemo Mobilya'da iki üst düzey atama

1 saat önce

Türkiye'de 1997 yılından beri döşemeli ve panel mobilya üretiminde faaliyet gösteren Alfemo Mobilya'da iki üst düzey atama gerçekleşti.

Alfemo Mobilya'da iki üst düzey atama, System.String[]

Alfemo Mobilya Genel Müdürü pozisyonuna Arşullah Kadim, Satış ve Pazarlama Direktörü pozisyonuna ise Cüneyt Uzer atandı. Her iki yönetici de görevine 1 Ağustos itibariyle başladı.

Uzun yıllar Boydak Grubunda çeşitli kademelerde görev yapan ve mobilya sektöründe 20 yıllık bir birikime ve tecrübeye sahip olan Arşullah Kadim, Alfemo Mobilya Genel Müdürü olarak görev yapacaktır.

Alfemo Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev yapacak olan Cüneyt Uzer, mobilya sektöründe Newjoy ve Doğtaş markalarında satış direktörlüğü ve marka perakende geliştirme direktörlüğü görevlerinde bulundu. Uzer, Alfemo'da yurt içi satış, ihracat, pazarlama departmanlarından sorumlu olacak.

Murat Erat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:03 Kaynak: Bültenler
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