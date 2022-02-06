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Alfons Groenendijk: "Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum" - Son Dakika

Alfons Groenendijk: "Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum"

06.02.2022 22:26

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, aldıkları 1 puandan memnun olduklarını ve doğru yolda olduklarını söyledi.

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, aldıkları 1 puandan memnun olduklarını ve doğru yolda olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor deplasmanda Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, müthiş bir atmosferde maç oynadıklarını ifade ederek, "Harika taraftara sahip rakip karşısında zorlu bir mücadeleye girdik. Kritik bir pozisyonda olduğumuzu biliyoruz. Bunları aşmak için iyi oyuncular transfer ettik. Yeni transfer ettiğimiz oyuncular takıma katkı sağladığında daha iyi sonuçlar alacağız. Zorlu bir mücadele geçti. İlk yarı iyi bir oyun ortaya koyduk, fırsatlar yakaladık. 0-0 ile devre arasına gittik. İkinci yarı Beşiktaş'ın üstümüze geleceği belliydi. Dürüst olmak gerekirse gole yakın taraf Beşiktaş'tı. Bizim açımızdan mental olarak bu puanın önemi çok büyük. Buralardan çıkmak için böyle kritik puanlara ihtiyacımız vardı. Hafta içi ve hafta sonu iki kritik mücadele var. Bu pozisyondan kurtulmak için elimizden geleni yapacağız. 0-0'lık sonuç ve 1 puandan memnunuz, doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz" dedi.

"OYUNCULARIN YERDE YATMALARINI İSTEMEYİZ"

Oyuncuların zaman geçirmesine yönelik soruya cevap veren Groenendijk, "Biz tabii ki hiçbir zaman oyunculardan yerde yatmalarını isteyecek bir ekip değiliz. Ayakta kalıp gol atmalarını isteyen ekibiz. Beşiktaş son dakikalarda bizi geriye yasladı, hatalara zorladı. Birkaç pozisyonda da şansımız yanımızda oldu. Son pasları iyi ayarlayamadık. Yeni katılan oyuncular yoruldu, onları çıkartmak zorunda kaldık. Daha iyi kondisyonda daha iyi bir sonuç elde edebilirdik. Yattığınız her saniye her dakikaya eklenen artı dakikalar oluyor. Böyle bir şey istemedik biz" ifadelerini kullandı.

"NURİ ŞAHİN İLE BİRLİKTE KARAR VERİYORUZ"

Burada çalışmaktan mutlu olduğunu ifade eden Hollandalı teknik adam, "Kuralları maalesef ben koymuyorum. Ben bu takımın teknik direktörüyüm, Nuri ile birçok konuya çalışıyorum. Birlikte karar verdiğimiz doğrudur. Ayrıca çok iyi bir karakter kendisi. Kuralları bana sormanız doğru değil, ben Hollanda'dan geldim bu ülkede kuralları ben koymuyorum" diye konuştu.

(Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort/İHA)

Alfons Groenendijk: Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum
Alfons Groenendijk: Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum
Alfons Groenendijk: Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum

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Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Beşiktaş, oyunlar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alfons Groenendijk: 'Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum' - Son Dakika


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