ALG Constructıons Batı Karadeniz'in en değerli dükkanlarını satışa çıkarttı - Son Dakika

ALG Constructıons Batı Karadeniz'in en değerli dükkanlarını satışa çıkarttı

11.11.2020 13:54
ALG Constructıons Batı Karadeniz'in en değerli dükkanlarını satışa çıkarttı, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Batı Karadeniz'in en değerli gayrimenkul geliştirme ve taahhüt şirketi Alg Constructions Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün, Düzce bölgesinin en değerli lokasyonlarında 46 metrekare ile 1000 metrekare arasında değişen 73 adet mağaza ve dükkanları, 444 bin TL'den başlayan fiyatlar...

DÜZCE(İHA) – Batı Karadeniz'in en değerli gayrimenkul geliştirme ve taahhüt şirketi Alg Constructions Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün, Düzce bölgesinin en değerli lokasyonlarında 46 metrekare ile 1000 metrekare arasında değişen 73 adet mağaza ve dükkanları, 444 bin TL'den başlayan fiyatlar ve şirket bünyesinde 0 faiz ile 24 ay vade imkanı ile anlaşmalı bankalar bünyesinde uygun faiz oranı ile 120 aya kadar kredi seçenekleriyle satışa çıkarttığı ticari ünitelerde ayrıca bugüne özel ilk 11 müşterimize yüzde 11 indirim yapılacağını belirtti.

Sadece Düzce'de değil tüm Türkiye'de önemli projelere imza atan ALG Constructions gayrimenkul geliştirme ve taahhüt şirketi 11 Kasım 2020 gününe özel kampanyasını kamuoyuna duyurdu. Bu kapsamda ALG Constructions Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Cihat Algün, iki Metropol arasında yer alan Düzce'nin yatırımcılar için cazibe merkezi olduğunu belirterek "Bu pandemi sürecinde ve yıl sonunun gelmesiyle özellikle ticari gayrimenkullerimizde bir kampanya yapalım istedik. Burada yüzde 18'lik KDV avantajından yatırımcılarımızın faydalanmasını istedik. Düzce'nin dört bir yanında bulunan projelerimizdeki ticari alanlar üzerine bir kampanya düzenledik. Ticari gayrimenkuller de yüzde 18 oranında bir indirim yaptık. Buda yatırımcılar üzerinde büyük bir kira getirisi sağlıyor. Biliyorsunuz Düzce 2 metropol şehrin arasında bulunuyor. Bundan ötürü bölgesel olarak da bir cazibe noktası sağlıyor. Düzenlemiş olduğumuz kampanya sadece Düzce için değil, bölgesel anlamda da yatırımcıların dikkatini çekecek bir kampanya. Bölgemizde bulunan konut fiyatları anlamında en uygun fiyatlar Düzce'de bulunuyor" şeklinde konuştu.

Devam eden projeler içerisinde yer alan ticari gayrimenkulleri 0 faiz oranlarıyla satışa çıkaracaklarını ifade eden Cihat Algün, "Düzce'de halan devam eden projelerimiz var. Bunları Düzce'nin en iyi noktalarında organize ediyoruz. Devam eden projelerde ticari gayrimenkullerimiz 46 m2 ile 1000 m2 arasında devam ediyor. Şuan da satışa sunduğumuz 73 adet dükkan ve mağazalarımız bulunuyor. Bu mağazalarımız 444 Bin TL fiyatlarla başlayıp devam ediyor. Bu kampanyamıza özle 0 faiz oranı şirket üzerimizden yapıyoruz ve 24 aya kadar taksit imkanıyla satışa sunuyoruz. Bu sayede özel fiyat özel indirim seçenekleriyle de yıl sonu itibariyle yatırımcılara sunuyoruz" diye konuştu.

"İlk 11 müşteriye yüzde 11 indirim fırsatı"

11.11.2020 gününe özel kampanya kapsamında ilk 11 müşteriye yüzde 11'lik özel bir indirim yapılacağını söyleyen Cihat Algün, "Bugüne özel bir şey de bu gayrimenkullerimizde ilk 11 kişiye yüzde 11 indirim yapacağız. Bugüne özel bir indirim bu" dedi.

İnşa edilen binalarda deprem tehlikesini göze alarak üstün bir hassasiyetle çalışıldığını belirten Algün son olarak şunları aktardı; "Her şeyden önce biz bu depremi yaşadık, yaşayarak hissettik. Biz yaptığımız binalara olan üstün hassasiyetle binalarımızı yapıyoruz. Deprem sonrası çıkan yönetmelikle inşaat kalitesi arttı. Deprem sonrası yapılan binalar da çok sorun olacağını zannetmiyorum."

Tanıtım kesilen pasta ile son buldu. - DÜZCE

ALG Constructıons Batı Karadeniz'in en değerli dükkanlarını satışa çıkarttı
ALG Constructıons Batı Karadeniz'in en değerli dükkanlarını satışa çıkarttı
ALG Constructıons Batı Karadeniz'in en değerli dükkanlarını satışa çıkarttı
ALG Constructıons Batı Karadeniz'in en değerli dükkanlarını satışa çıkarttı

Batı Karadeniz, Gayrimenkul, Türk Lirası, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ALG Constructıons Batı Karadeniz'in en değerli dükkanlarını satışa çıkarttı - Son Dakika Ekonomi


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