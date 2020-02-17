ALG Spor liderliğini korudu - Son Dakika
Son Dakika Spor ALG Spor liderliğini korudu - Son Dakika Spor

ALG Spor liderliğini korudu

7 saat önce

Gaziantep ALG Spor, TFF Kadınlar Futbol 1. Ligi'nin 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fomget Ankara Spor'u 7-2 mağlup etti.

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Gaziantep ALG Spor, TFF Kadınlar Futbol 1. Ligi'nin 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fomget Ankara Spor'u 7-2 mağlup etti. Bu sonuçla 37 puana yükselen ALG Spor, liderliğini de sürdürdü.


TFF Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde mücadele eden Gaziantep ALG Spor Kadın Futbol Takımı, yoluna dolu dizgin devam ediyor. Ligin 13. haftasında deplasmanda Fomget Ankara Spor'a konuk olan Gaziantep temsilcisi, zorlu maçı 7 - 2 kazanarak puanı 37 yaptı ve liderliğini sürdürdü. ALG Spor, bu maçla birlikte ligin en az gol yiyen takımı da olurken gol averajını da 35'e yükseltti.


Karşılaşma Ankara Fatih Stadında oynanan karşılaşmada ALS Spor taraftarları da takımlarını yalnız bırakmadı. Maça etkili başlayan ALG Spor, 7-2'lik farklı bir skorla sahadan galip ayrıldı.


Yeni transferler sahada göz doldurdu


Gaziantep temsilcisinin, devre arasında aldığı transfer ettiği 3 yeni futbolcusu da bu maçta ilk kez forma giydi. Yeni transferler Alesia, Neslihan ve Aleyna ilk 11'de kendilerine yer buldu.


Maç sonu açıklamalarda bulunan ALS Spor Teknik Direktör Aslı Canan Sabırlı, "Bütün gayretimiz, çabamız Gaziantep'imizi temsil edip Avrupa Ligi'ne taşımak" dedi. - GAZİANTEP

Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep, Futbol, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:03 Kaynak: İHA
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