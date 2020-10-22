ALG Spor'un Kadınlar UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Kadınlar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ALG Spor, 1. eleme turunda Arnavutluk ekibi Vllaznia ile eşleşti.

Avrupa futbolunun kadınlardaki en önemli organizasyonunda 2020-21 sezonu 1. eleme turu kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekildi.

Turnuvaya ilk kez katılan ve Türkiye'yi temsil eden tek takım konumundaki ALG Spor, 1. eleme turunda Arnavutluk temsilcisi Vllaznia ile deplasmanda karşılaşacak.

Tek maç eleme usulü yapılacak 1. eleme turu maçları, 3-4 Kasım tarihlerinde oynanacak.