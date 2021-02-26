Algeness, Cilt Sağlığı İnovasyon Yarışması'nda finalist olarak seçildi

Advanced Aesthetic Technologies'nin Algeness ürünü, Terra 2 Solutions Cilt Sağlığı İnovasyon Yarışması'nda finalist olarak seçildi.

Estetik jel implant teknolojisinin liderlerinden Advanced Aesthetic Technologies (AAT), kendi ürünü olan Algeness'in, düzenlenen Terra 2 Solutions Cilt Sağlığı İnovasyon Yarışması'nın iki finalistinden biri olarak seçildiğini ve küresel etkinlikte estetik yenilik dalında birinci ve genel klasmanda ikinci sırada yer aldığını duyurdu.

AAT CEO'su Doug Abel, yarışma hakkında şöyle konuştu: "Algeness'in bu prestijli yarışmaya davet edilmesinden büyük bir onur duyduk. WC21'de dört yarı finalistten biri olarak seçilmekten memnun olduk ve bir grup sektör lideri ve son derece saygın doktor tarafından seçilen ilk iki finalistten biri olmaktan mutluluk duyuyoruz".

Alınan bilgiye göre, Algeness, güvenli, cildi canlandırma ve doğal görünüm açısından avantajlar sağlayan bir ürün olarak ön plana çıkıyor. Vucüdü dinlendiren, hem de yüz hareketi sırasında doğal sonuçlar sağlayan, yüzde 100 doğal ürün, tamamı emilebilir, enjekte edilebilir, patentli bir jel implant dermal dolgu ürün grubunda yer alıyor. Tipik klinik avantajlar arasında enjeksiyondan sonra asgari şişlik ve hemen görünür neticeler veriyor. Ürün, CE standartlarına sahip ve şu anda dünya genelinde 30'dan fazla ülkede dağıtılıyor. AAT firması, ABD'de FDA onayı almak içinde müracatta bulundu. - İSTANBUL