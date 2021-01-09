Algın'dan esnafa yeni yıl ziyareti - Son Dakika

Algın'dan esnafa yeni yıl ziyareti
09.01.2021 15:15
Gürün Kaymakanı Kadir Algın yılın ilk esnaf ziyaretini gerçekleştirerek 2021 yılında ilçe esnafına bol kazançlar diledi.
Gürün Kaymakanı Kadir Algın yılın ilk esnaf ziyaretini gerçekleştirerek 2021 yılında ilçe esnafına bol kazançlar diledi.
Sivas'ın Gürün ilçesi Kaymakamı Kadir Algın yılın ilk esnaf ziyaretini gerçekleştirdi. Esnaflarla sohbet ederek istek ve taleplerini dinleyen Algın, 2021 yılı için hayırlı kazançlar diledi. Korona virüs tedbirleri noktasında titiz davranılmasını isteyen Algın, bu konuda esnaflara gösterdikleri duyarlılıktan dolayı da teşekkür etti. - SİVAS
Son Dakika Oyuncu Meryem Uzerli, ikinci kez anne oldu The Cabins programında şaşkına çeviren anlar! İki kadın yorgan altında öpüşürken görüntülendi Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı İçinden 'ay-yıldız' figürü çıkan kayısı ağacı incelemeye alındı Dövüp soydukları adamı otomobilin bagajından atarken polise yakalandılar Kendisine işkence eden cani eşini vuran Melek'in çocukları: Tüfeği bize de doğrulttu, sürekli öldürmekle tehdit ediyordu Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı Yavru köpekleri annelerinden ayıran belediye görevlilerini uyaran genç kız saldırıya uğradı