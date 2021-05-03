ALGOLAB'a PRO sürüm ve yeni tasarım geldi

DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu, Türkiye'nin ilk çevrimiçi algoritmik işlem platformu ALGOLAB'ın PRO sürümünü, yeni ara yüzü ve donanımlı özellikleri ile kullanıcılarının hizmetine sundu.

Denizbank'tan yapılan açıklamaya göre, ALGOLAB PRO sürümünde, Deniz Yatırım müşterisi olan yatırımcılar AçıkDeniz internet bankacılığı bilgileri ile yönlendirme olmaksızın platform üzerinden kayıt-giriş yapabilirken, kurum müşterisi olmayan yatırımcılar ise mail adresi ile demo hesap açarak kayıt oluşturabiliyor.

PRO sürümde, 'Hazır Stratejiler', 'Sürükle Bırak' ya da 'Kodlama Editörü'nün yanında DropCopy Entegrasyonu özelliği ile borsada gerçekleşen emirlerin miktar ve durumlarına göre algoritma kurgulanabilecek.

Yeni sürümle ayrıca piyasaların anlık takip edilip derinlik, alıcı-satıcı, bilanço verileri gibi detay bilgilerin görülmesi, emir girişinde Kar Al Zarar Durdur gibi özel tip emirler eklenmesi de mümkün olacak.

Kişiselleştirilebilir ekranlar ile yatırımcılara özgün ve konforlu çalışma alanı sunan platformda, Deniz Yatırım müşterileri, mevcut portföylerini görüntüleyerek işlem yapmak istedikleri hesapları seçebilecek, gerçekleşen işlemler için anlık SMS/e-posta bildirimi alabilecek.

Yatırım konusunda tecrübesi bulunmayan kişilerden deneyimli yatırımcılara herkesin kullanımına açık platformda, yeni indikatör eklemeleri ile teknik kütüphaneden yararlanılabilecek, C# yazılım dilinde risk ve getirisine uygun sınırlamaların olmadığı algoritmalar oluşturulabilecek.

Paramın Kaptanı ile kişiye özel risk ve getiri tavsiyesi

Pro sürümle hayata geçirilen "Paramın Kaptanı" entegrasyonu ile ise kişiye özel risk ve getiri anketi uygulayarak, hisse senetleri, yatırım fonları ve bireysel emeklilik fonları için tavsiye alınabilecek. Yatırımcılar böylece belirledikleri tutara göre portföylerini yapay zeka ile otomatik olarak yönetebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Özel Bankacılık ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Cem Önenç, dijitalleşmenin önem taşıdığı bu dönemde ALGOLAB'ın PRO sürümünü kullanıcıların hizmetine sunmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "2019 yılından bu yana Türkiye'de algoritmik işlemler konusuna öncülük eden ve binlerce kullanıcının deneyimlediği ALGOLAB'ın PRO sürümünü, platformun hem mobil uygulama hem web sitesi tarafında sağladığı olumlu gelişmelerin teşviki ile geliştirdik. ALGOLAB'ın, yeni ara yüzü ve birçok donanımlı özelliği ile robot gücüne dönüşen hizmetlerde hataları en aza indirgediğini gözlemliyoruz. Diğer yandan hizmet kalitemizin artmasıyla, müşterilerimiz de bu yöndeki servislere hızlı ve kolay erişebiliyor. Yeni stratejiler ve kullanıcı deneyimlerini artırmaya yönelik geliştirdiğimiz PRO sürüm ile kişiselleştirilmiş ekranlar üzerinden tecrübeli veya tecrübesiz yatırımcıların, diledikleri düzey ve fikirde işlemlerini gerçekleştirebilmesini ve platform üzerinden farklı bakış açıları kazanabilmelerini hedefliyoruz. Yatırımcılarımızın bu alandaki yetkinliğini artırmak üzere çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.