'Algoritmalar ve Bitkiler' isimli sergisi çevrim içi devam ediyor - Son Dakika

'Algoritmalar ve Bitkiler' isimli sergisi çevrim içi devam ediyor

26.05.2021 16:28
'Algoritmalar ve Bitkiler' isimli sergisi çevrim içi devam ediyor, System.String[]

Tıbbi görüntüleme cihazları alanında faaliyet gösteren Siemens Healthineers'ın, bitkileri bambaşka bir bakış açısıyla ele alan "Algoritmalar ve Bitkiler" sergisi, "cekimgucu.siemens-healthineers.com" adresinde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Tıbbi görüntüleme cihazları alanında faaliyet gösteren Siemens Healthineers'ın, bitkileri bambaşka bir bakış açısıyla ele alan "Algoritmalar ve Bitkiler" sergisi, "cekimgucu.siemens-healthineers.com" adresinde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Sergide, sanat tarihçisi Seda Yörüker'ün küratörlüğü ve Prof. Dr. Ercan Karaarslan'ın danışmanlığında radyoloji uzmanları tarafından tomografi, emar (MR), mamografi makinelerinde çekimi yapılan bitkilerin fotoğrafları yer alıyor.

Zeytin, kivi, bezelye, mimoza, ceviz, selvi, ananas, lahana, avokado ve nar gibi tümü Türkiye coğrafyasında yetişen bitkilerin Siemens Healthineers tıbbi görüntüleme cihazlarında gerçekleştirilmiş çekimlerinin yer aldığı sergiden elde edilecek gelir, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na bağışlanacak.

"Dolmalık biber görüntüsünden aldığımız ilhamla sergimizi hayata geçirdik"

Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Enis Sonemel, sergiye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıldan fazla süredir görüntüleme alanında pazara öncülük eden bir şirket olduklarını belirterek, "Görüntüleme cihazlarımız aracılığıyla her gün Türkiye'nin dört bir yanında binlerce insanın yaşamına dokunuyor, hayatlarına olumlu bir katkıda bulunmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Sonemel, görüntülemenin sağlık hizmetlerinde hayati bir rol taşıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bu ilişkiden yola çıkarak bu kez görüntüleme cihazlarımızın yaşama farklı bir açıdan dokunmasını istedik. Bundan yaklaşık 40 yıl önce ürettiğimiz ilk MR görüntüleme cihazımızda çekimi yapılan dolmalık biber görüntüsünden aldığımız ilhamla 'Algoritmalar ve Bitkiler' sergimizi hayata geçirdik. Bu sergimizle görüntülemeyi ve geçmişten bugüne odaklandığımız inovatif teknolojiyi sanatla bir araya getirmek bizim için son derece heyecan verici bir proje oldu. Bitkilerin eşsiz dünyası radyologların gözünden birer sanat yapıtına dönüşürken farklı bir dünyanın kapılarını aralamış olduk."

Sağlık sektörünün gelişimine katkıda bulunacak ve toplumsal fayda sağlayacak projeleri hayata geçirmeye önem verdiklerini aktaran Sonemel, "Dünyada başka bir örneği olmayan Algoritmalar ve Bitkiler sergimizle de bu kez sanatın iyileştirici ve dönüştürücü gücünü yaşama daha fazla katmak için harekete geçtik ve sanatın odakta olduğu ilk projemizi gerçekleştirdik. Sanat, global bir dil olarak insanlar ve fikirler arasında köprüler kurar." değerlendirmesinde bulundu.

"Görüntü üretmede sınırları sürekli zorluyoruz"

Serginin küratörü Seda Yörüker ise serginin çevrim içi olmasının salgın döneminde anlam taşıdığına ve daha fazla kişiye ulaşıldığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görüntü odaklı bir çağda yaşıyoruz ve görüntü üretmede sınırları sürekli zorluyoruz. Algoritmalar ve Bitkiler, tıp teknolojisi ile sanatın ortak olgusu görüntü üzerine şaşırtan, uyaran, zihni kurcalayan, ilham veren yenilikçi bir sergi. Sanatseverler için olduğu kadar sanatçılar için de böyle etkiler yaratma potansiyeli var. Bugün artık disiplinler arasılıktan değil, disiplinler aşırılıktan bahsettiğimiz bir dönemdeyiz. Dolayısıyla tıp ya da sanat sınırların zorlanması, geçişler, birbirine bulanmalar çok değerli. Katı olan her şey nihayetinde buharlaşıyor."

Yörüker, sergide mimozadan enginara, kaktüsten ayçiçeğine, kokinadan limona, polygalaya, bezelyeye, güle uzanan 41 çeşit bitki olduğuna da değinerek, bu serginin sanat, bilim ve teknolojinin sonsuz sınırlarını birlikte düşünmek için bir fırsat olduğunu sözlerine ekledi.

Sanatseverler yıl sonuna kadar sürecek sergiyi, "cekimgucu.siemens-healthineers.com" adresinden izleyebilir.

'Algoritmalar ve Bitkiler' isimli sergisi çevrim içi devam ediyor

Türkiye, Siemens, Zeytin, Ceviz, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Algoritmalar ve Bitkiler' isimli sergisi çevrim içi devam ediyor - Son Dakika Magazin


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