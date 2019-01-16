"Algoritmaların Liderleri" Yapay Zeka Zirvesi'nde Buluşacak

Türkiye'nin lider şirketleri, teknoloji devleri, yerli ve yabancı uzmanlar, akademisyenler ve girişimcilerden oluşan binin üzerinde katılımcıyı ağırlaması beklenen etkinliğin ana teması "Algoritmalar" olacak.

"Algoritmaların Liderlerini Buluşturacak" olan Yapay Zeka Zirvesi'nde yapay zeka ekosisteminin önemli aktörleriyle yapay zeka gün boyunca her yönüyle ele alınacak. Onlarca lider bu alandaki başarılı örneklerini; hangi problemi, hangi verilerle, hangi algoritmalarla çözdüklerini, müşterilerine nasıl değer kattıkları gibi önemli detaylarla aktaracaklar.

Bugün dünyanın en değerli şirketleri teknoloji ile internet devleridir. Bu şirketler sermaye gücüyle değil, teknoloji gücüyle rekabet ediyorlar. Müşterilerini tanımak, ikna etmek ve onlara değer katmak için en keskin algoritmaları kullanıyorlar. Bunun için yapay zeka ve beyin bilimi profesörlerinden danışmanlık alıyorlar. Artık bu çalışmaların farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler için de kaçınılmaz olmaya başladığını görüyoruz. Tam da bu noktadan hareketle GelecekHane inisiyatifi olarak kurulan, geleceği şekillendiren yapay zeka teknolojileriyle ilgili farkındalığı artırmak ve bu alandaki faaliyetlerin sürdürülebilir kalkınmaya dönüşmesini sağlamak amacını benimseyen Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI), Türkiye iş dünyasına yapay zeka alanındaki gelişmeleri yakından takip etmek için önemli bir kaynak oluyor.

"Yapay Zeka, büyük veri, analitik, makine öğrenmesi gibi günümüzde çok konuşulan teknolojiler ve bunların doğru bir şekilde çalışmasını ve yönetilmesini sağlayan algoritmalar sadece iş süreçlerini değil, jargonları da değiştiriyor" diyen GelecekHane CEO'su Halil Aksu, yöneticilerin yapay zeka teknolojilerinin şekillendirdiği geleceğin dilini şimdiden öğrenmeleri gerektiğinin altını çiziyor. Günümüz teknolojileriyle değişimin daha önce hiç olmadığı kadar hızlı cereyan ettiğini vurgulayan Aksu, "Üretim ve sanayiyi etkileyen her değişimle birlikte yeni kavramlar, yöntemler, yönetim felsefeleri öğrenmek zorunda olan yöneticilerin geleceğin dilini şimdiden öğrenmeleri gerekiyor. Aksi halde başarılı bir şekilde süreçleri yönetmeleri, gündeme ayak uydurmaları mümkün olmayacak. Bunun için de dönüşümü yakından takip etmek şart. Yapay Zeka Zirvesi ile bu alandaki gelişmeleri öğrenmek ve gündemi takip etmek isteyen yöneticilere önemli bir fırsat sunuyoruz" diye konuştu.

YAPAY ZEKA STARTUP'LARI YATIRIMCILARLA BULUŞACAK

Yapay Zeka Zirvesi'nde bu yıl da bir ilke imza atılacak ve Türkiye'de ilk kez Yapay Zeka odaklı bir start-up etkinliği düzenlenecek: TRAI Start-Up Demo Night. Yatırımcı arayan TRAI girişimcilerine mükemmel bir platform sunacak olan bu etkinlikte, 10 Yapay Zeka Girişimi sunum yaparak, girişimleriyle ilgili soruları yanıtlayacaklar. Paylaşılan bilgilerle startup'ları değerlendirecek olan mentör ve yatırımcılar, buna göre yatırım tercihlerini yapacaklar.

Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen Yapay Zeka Zirvesi ile Türkiye'de ilk defa yapay zeka konusunu önde gelen yöneticilerle birlikte ele alınmış, önemli bir gündem oluşturulmuştu. Bu yıl ikincisi 14 Mart'ta Uniq İstanbul'da gerçekleştirilecek etkinlikte, birkaç salonda paralel oturumlarla "Yarının dili ne olacak? Rekabet gücünüz nedir? En keskin algoritmalarınız nelerdir? Bu algoritmaların hesaplayacağı büyük veriniz var mıdır? Bunlarla hangi problemleri çözeceksiniz? Öğrenen sistemler insan aklını ne zaman geçecek?" gibi soruların yanıtları aranacak. Binin üzerinde katılımcıyı, 6 binin üzerinde online izleyiciyi ağırlaması beklenen etkinlikte paralel salonlarda 50'nin üzerinde uzman yapay zekayı her yönüyle ele alacak.