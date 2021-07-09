ALGSPOR iç transferde 14 imza attırdı

Geçen aylarda tamamlanan T. Kadınlar 1. Liginde şampiyonluk şansını talihsiz bir şekilde kaybeden Gaziantep ALGSPOR, yeni sezon öncesi iç transferde 14 oyuncuyla sözleşme yeniledi.

Kadınlar Liginin güçlü ekiplerinden birisi olan ve her sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Gaziantep ALGSPOR, iç transferde 14 oyuncusuyla yeni sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Ali Gözcü, takımın başına teknik direktör Hasan Vural'ı getirdikten sonra iç transferde 14 oyuncu ile 1'er yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Geride kalan sezonda şampiyonluğu talihsiz bir şekilde kaçırdıklarının altını çizen Gözcü, yeni sezonda daha güçlü bir ALGSPOR'un sahada olacağını söyledi.

"Kimler sözleşme uzattı"

TFF T. Kadınlar 1. Ligi takımlarından Gaziantep ALGSPOR, iç transferde 14 oyuncusuyla yeniden anlaştı. Takımın yıldız isimlerinden Aycan Yanaç da sarı-grili takım ile yeni sezonda devam ederken kalecilerden Selda Akgöz, Bedriye Cam, Buse Kocagül'de 1'er yıllık sözleşme imzalayan isim oldular. Savunmada yer alan Kezban Tağ, Gülbin Hız, Medine Erkan, orta sahada görev yapan Ebru Topçu, Emine Ecem Esen, İlayda Civelek, Ece Tekmen, Didem Dülber, Derya Arhan ve Buse Kocabey yeni sezon için ALGSPOR ile 1'er yıllık sözleşme yenilediler. - GAZİANTEP