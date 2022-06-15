Kaza, 11 Haziran'da Bahçelievler Mahallesi 'nde meydana geldi. Ali İlhan Ceylan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp devrildi. Kazada yola savrularak ağır yaralanan Ceylan, ambulansla Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ceylan, bu sabah doktorların müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren Ceylan'ın cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

İlhan Ceylan, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ali, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.