Ali Acar Belediye Başkan Adayı"
2 saat önce
Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, "Ali Acar belediye başkan adayı. Şartlar ne olursa olsun, nereden olursa olsun, hangi koşulda olursa olsun, sizlerle beraber bu seçim yarışında var olacağız" dedi.
Marmaris
Belediye Başkanı Ali Acar
, "Ali Acar belediye başkan adayı. Şartlar ne olursa olsun, nereden olursa olsun, hangi koşulda olursa olsun, sizlerle beraber bu seçim yarışında var olacağız" dedi. Acar, Tepe Mahallesi Eşref Girginç Parkı'nda mahalle sakinleriyle sohbet toplantısı düzenledi. Mahallede sohbet toplantısı planladıklarını ancak aday belirleme sürecinde halen belirsizlik yaşanmasından dolayı toplantının mini bir mitinge dönüştüğünü belirten Acar, Marmaris'i 15 yıldır yönettiklerini, marka bir şehir haline getirdiklerini söyledi.Marmaris adayı açıklanana kadar partilerinde olduklarını aktaran Acar, şunları kaydetti: "Ali Acar Cumhuriyet Halk Partisi
'nin bugüne kadar aday adayıydı. Mevcut onurlu şerefli bir belediye başkanı. Genel Merkezimiz doğru karar verecek en ufak bir endişem yok. Ali Acar aday gösterilecek, gösterilmek zorunda. Ali Acar belediye başkan adayı. Şartlar ne olursa olsun, nereden olursa olsun, hangi koşulda olursa olsun, sizlerle beraber bu seçim yarışında var olacağız. Ne yaptıysak Marmaris'in çıkarları için mücadele ettik. Kimseye karışmadık. Lütfen yeter. Marmaris'e içeriden çomak sokmasınlar."
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:35 Kaynak: AA
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