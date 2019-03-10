Son Dakika Haberleri: Ali Adnan, Vancouver Whitecaps'te

Ali Adnan, Vancouver Whitecaps'te

1 saat önce

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Vancouver Whitecaps, İtalya temsilcisi Udinese'den sol bek Ali Adnan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Ali Adnan, Vancouver Whitecaps'te, System.String[]
Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Vancouver Whitecaps, İtalya temsilcisi Udinese'den sol bek Ali Adnan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Vancouver Whitecaps Kulübü, Ali Adnan'ın Udinese'den 30 Haziran'a kadar kiralandığını duyurdu.

Öte yandan, bir dönem Çaykur Rizespor'da da oynayan 25 yaşındaki Ali Adnan'ın MLS'de forma giyecek ilk Iraklı futbolcu olacağı açıklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 08:32 Kaynak: AA

Futbol, Udinese, Vancouver, Ali Adnan, Spor
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