Ali Adnan, Vancouver Whitecaps'te
1 saat önce
Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Vancouver Whitecaps, İtalya temsilcisi Udinese'den sol bek Ali Adnan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Amerikan Birinci Futbol
Ligi (MLS) ekibi Vancouver
Whitecaps, İtalya
temsilcisi Udinese
'den sol bek Ali Adnan
'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Vancouver Whitecaps Kulübü, Ali Adnan'ın Udinese'den 30 Haziran'a kadar kiralandığını duyurdu.
Öte yandan, bir dönem Çaykur Rizespor
'da da oynayan 25 yaşındaki Ali Adnan'ın MLS'de forma giyecek ilk Iraklı futbolcu olacağı açıklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 08:32 Kaynak: AA
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