İş İnsanı Ali Ağaoğlu Kalp Krizi Geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

İş İnsanı Ali Ağaoğlu Kalp Krizi Geçirdi

29.06.2022 17:15
İş İnsanı Ali Ağaoğlu Kalp Krizi Geçirdi

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu (68), kalp krizi geçirdi. Ağaoğlu, Ataşehir'deki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu (68), kalp krizi geçirdi. Ağaoğlu, Ataşehir'deki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

İş insanı Ali Ağaoğlu, bugün öğlen saatlerinde rahatsızlanması üzerine ambulansla Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve anjiyo yapılan Ali Ağaoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ALİ AĞAOĞLU KİMDİR

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, 3 Mart 1954 tarihinde Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. Ağaoğlu'nun 1981 yılında kurduğu Ağaoğlu Şirketler Grubu, inşaat, gayrimenkul, enerji ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Ağaoğlu, Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 1 milyar dolarlık servetiyle 27. sırada yer almıştı.

YORUMLAR
500
Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi İş adamı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi! 68 yaşındaki Ağaoğlu, hastaneye kaldırıldı İş adamı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi! 68 yaşındaki Ağaoğlu, hastaneye kaldırıldı
Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş İnsanı Ali Ağaoğlu Kalp Krizi Geçirdi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:32 Alevlerin içinde kalan binadan atlayan kadını komşusu havada yakaladı!
16:05 İçişleri Bakanı Soylu'nun şikayeti üzerine RTÜK, Krt ve Halk Tv'ye para cezası kesti
17:16 Unutulmaz futbolcu Michael Owen, kızının yaptıklarını görünce şoke oldu! Gemma Owen cesur kıyafetiyle kucak dansı yaptı
16:48 Teknik direktör Hikmet Karaman'a "beyinsiz" diyen şahsın 2 yıla kadar hapsi isteniyor
16:46 "Aysun Kayacı'nın son hali" başlıklarıyla paylaşılan fotoğrafın aslı başka çıktı
16:37 İş adamı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi! 68 yaşındaki Ağaoğlu, hastaneye kaldırıldı
16:08 NATO: İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka davet etme kararı aldık
16:05 Boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan sarraf, 110 günlük hayatta kalma mücadelesini kaybetti!
15:48 Galatasaray'ı ileri taşıyacak girişimler! Kuveyt markası Aslan'a iyi gelecek
15:37 Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef bu zam 3 ayda enflasyonla eridi, bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 17:40:04. #1.12#
SON DAKİKA: İş İnsanı Ali Ağaoğlu Kalp Krizi Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement