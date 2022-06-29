İş İnsanı Ali Ağaoğlu Kalp Krizi Geçirdi

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, 3 Mart 1954 tarihinde Trabzon 'un Of ilçesinde doğdu. Ağaoğlu'nun 1981 yılında kurduğu Ağaoğlu Şirketler Grubu, inşaat, gayrimenkul, enerji ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Ağaoğlu, Forbes Türkiye 'nin 2017'de hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 1 milyar dolarlık servetiyle 27. sırada yer almıştı.

İş insanı Ali Ağaoğlu, bugün öğlen saatlerinde rahatsızlanması üzerine ambulansla Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve anjiyo yapılan Ali Ağaoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: ANKA

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