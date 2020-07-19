Ali Ağaoğlu'nun lüks otomobilinin kablolarını fareler kemirdi - Son Dakika

Ali Ağaoğlu'nun lüks otomobilinin kablolarını fareler kemirdi

İŞ insanı Ali Ağaoğlu'nun Muğla'nın Milas ilçesindeki şantiyesinde park halinde bulunan 'Rolls Royce' marka otomobiline, fareler zarar verdi.

İŞ insanı Ali Ağaoğlu'nun Muğla'nın Milas ilçesindeki şantiyesinde park halinde bulunan 'Rolls Royce' marka otomobiline, fareler zarar verdi. Otomobil çekiciyle, gerekli bakım ve onarımlarının yapılması için İstanbul'a gönderildi.

Lüks otomobil tutkusuyla tanınan iş insanı Ali Ağaoğlu, geçen 16 Temmuz'da gelen bir telefon üzerine Bodrum'daki tatilini yarıda kesip,  6 milyon TL'lik 'Rolls Royce Phantom' otomobilini Milas ilçesi Güllük Mahallesi'ndeki şantiyesine park edip, hava yoluyla İstanbul'a döndü. Ağaoğlu, ertesi gün şantiyesindeki bekçisinden gelen haberle, otomobiline farelerin zarar verdiğini öğrendi. Ağaoğlu, işlerini hallettikten sonra döndüğü Milas'ta otomobilinin kompresör ve elektrik bağlantı kablolarının kemirilmiş olduğunu görüp, gerekli bakım ve onarımını yapılması için çekiciyle İstanbul'a gönderdi.

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Ali Ağaoğlu, İstanbul, Muğla, Milas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 18:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ali Ağaoğlu'nun lüks otomobilinin kablolarını fareler kemirdi - Son Dakika
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