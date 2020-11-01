Ali Akman 8 maçta 7 gole ulaştı - Son Dakika

Ali Akman 8 maçta 7 gole ulaştı

01.11.2020 00:36
Ali Akman 8 maçta 7 gole ulaştı, System.String[]

BURSA (İHA) – Bursaspor'un 18 yaşındaki futbolcusu Ali Akman, Boluspor maçını da boş geçmedi.

BURSA (İHA) – Bursaspor'un 18 yaşındaki futbolcusu Ali Akman, Boluspor maçını da boş geçmedi. Genç yetenek, 8 haftada 7 gole ulaştı.

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Boluspor'u 4-2 mağlup eden Bursaspor'da Ali Akman ismi yükselmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlı takımın 4 golünün 2'sine imzasını atan 18 yaşındaki futbolcu gol sayısını 7'ye çıkarttı. 8 haftada 7 gol, 1 asistlik performansıyla dikkat çeken Ali Akman'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bursaspor Kulübü'nün, genç futbolcunun sözleşmesini uzatması için tekrar görüşme yapması bekleniyor. - BURSA

Ali Akman 8 maçta 7 gole ulaştı

Bursaspor, Ali Akman, Boluspor, Genç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ali Akman 8 maçta 7 gole ulaştı - Son Dakika Spor


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