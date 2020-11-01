Ali Akman 8 maçta 7 gole ulaştı
01.11.2020 00:36
BURSA (İHA) – Bursaspor'un 18 yaşındaki futbolcusu Ali Akman, Boluspor maçını da boş geçmedi.
BURSA (İHA) – Bursaspor'un 18 yaşındaki futbolcusu Ali Akman, Boluspor maçını da boş geçmedi. Genç yetenek, 8 haftada 7 gole ulaştı.
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Boluspor'u 4-2 mağlup eden Bursaspor'da Ali Akman ismi yükselmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlı takımın 4 golünün 2'sine imzasını atan 18 yaşındaki futbolcu gol sayısını 7'ye çıkarttı. 8 haftada 7 gol, 1 asistlik performansıyla dikkat çeken Ali Akman'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bursaspor Kulübü'nün, genç futbolcunun sözleşmesini uzatması için tekrar görüşme yapması bekleniyor. - BURSA
Son Dakika Gürcistan'da genel seçimi gayri resmi sonuçlara göre iktidardaki Gürcü Hayali partisi kazandı Tuvana Türkay'ın da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Paşinyan'dan skandal Karabağ sözleri: Azerbaycan bölgeyi ele geçirirse soykırım yapacak Son Dakika: İzmir'de Rıza Bey sitesi enkazından 30 saat sonra yaralı olarak çıkarılan kadın, hayatını kaybetti Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü Güney Kore'de grip aşısı tedirginliği! Aşı yaptırdıktan sonra ölenlerin sayısı 85'e yükseldi Meteoroloji'den 14 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Azerbaycan ordusu, askeri mevzilere sızmaya çalışan Ermeni sabotaj grubunu imha etti