Ali Akman attı, Nijmegen ilk galibiyetini aldı

Hollanda Eredivisie'nin 2'nci haftasında NEC Nijmegen, sahasında Zwolle'yi 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Ev sahibi ekibin ilk golünü Ali Akman kaydetti.

Hollanda Eredivisie'de 2'nci haftanın açılış maçında NEC Nijmegen, Zwolle'yi konuk etti. Nijmegen, 4'üncü dakikada Ali Akman'ın golüyle 1-0 öne geçti. 42'nci dakikada Okita ile bir gol daha bulan Nijmegen, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Zwolle'de Kersten 88'inci dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Mücadelede başka gol olmayınca Nijmegen, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından NEC Nijmegen, ilk galibiyetini alarak puanını 3'e yükseltti. Zwolle ise 2'nci maçında da sahadan puansız ayrıldı.