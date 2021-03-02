Ali Akman, Bursaspor'a veda etti Açıklaması

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini duyurduğu Ali Akman, yeşil-beyazlı kulübe veda etti.

Akman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hayallerinin ilk adımı olan Bursaspor'dan, hedef merdivenlerini çıkmak üzere ayrıldığını belirtti.

Genç milli oyuncu açıklamasında, "Burada bulunduğum süre boyunca, Bursaspor forması için sahada terimin son damlasına kadar savaştım. Yeşil-beyaz renklere layık olmayı hep kendime ilke edindim. Şimdi ise yeni bir sayfa açma vakti geldi. Vakıfköy'de geçirdiğim zaman zarfında gelişimimde emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Akman, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Eintracht Frankfurt'la 1 Şubat'ta anlaşma imzalamış, 2 Şubat'ta ise Bursaspor tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştı.