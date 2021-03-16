SPOR Ali Akman, Eintracht Frankfurt'ta ilk antrenmanına çıktı
16.03.2021 18:40
Ali Akman, Eintracht Frankfurt'ta ilk antrenmanına çıktıGürkan DURAL / BURSA,(DHA) - Ali Akman, yeni takımı Eintracht Frankfurt ile ilk antrenmanına çıktı.
Ali Akman, Eintracht Frankfurt'ta ilk antrenmanına çıktı
Gürkan DURAL/ BURSA,(DHA) - Ali Akman, yeni takımı Eintracht Frankfurt ile ilk antrenmanına çıktı.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile ön protokol imzalamasının ardından Bursaspor'da kadro dışı kalan Ali Akman, sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Almanya'nın yolunu tuttu. Yeni takımına katılan genç oyuncu, Eintracht Frankfurt ile ilk antrenmanına çıktı.
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