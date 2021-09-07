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Ali Atalı Kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ali Atalı'nın hayatı ve biyografisi! - Son Dakika

Ali Atalı Kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ali Atalı'nın hayatı ve biyografisi!

07.09.2021 13:54
Ali Atalı Kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ali Atalı'nın hayatı ve biyografisi!, System.String[]

Medyatürk'ün kurucusu, enerji piyasasındaki yatırımlarıyla dikkat çeken Ali Atalı kimdir? Ali Atalı hakkında bilinmeyenler haberin devamında

Ali Atalı (d. 1977;) Türk iş adamı, Atalı Enerji Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Atalı doğum tarihi : 1977

Ali Atalı kaç yaşında : 44 yaşında

Ali Atalı'nın mesleği ne : İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu, Medyatürk'ün kurucusu, Atalı Enerji Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Atalı'nın kariyer basamakları: 2002 yılında Garanti BBVA'da proje sorumlusu, McCann Ericsson firmasında Proje Müdürü, Medyatürk, Atalı Enerji Yönetim Kurulu Başkanı

Medyatürk'ün Kurucusu Ali Atalı Kimdir?

Ali Atalı, 2008 yılında Medyatürk'ü kurmuş ve müşteri odaklı, komplike teknolojik imkanların uygulanması konusunda danışmanlık veren bir firma haline getirmiştir. Büyük otel ve holdinglere teknolojik çözümler sunmuş ve çok kısa sürede ciddi bir başarı göstermiştir.Öyle ki kısa bir sürede yönetilen projelerin büyüklüğü 8 milyon ABD Doları'na ulaşmıştır.

Medyatürk, 2009 yılında Ali Atalı tarafından bambaşkave geleceği olan başka bir alana yönelmiştir. Yenilenebilir Enerji sektöründe, performans iyileştirme konusunda yazılım desteği vermek bu hizmetin en önemlilerindendir.Medyatürk'ten bu anlamda danışmanlık desteği alan firmalar, kısa sürede anahtar teslimi projeleri gerçekleştirecek düzeye erişmiştir. Kendisi de yazılım alanında çeşitli eğitimler alan Atalı, bu anlamda sektöre yepyeni bir pencere açmıştır.

Üniversiteden sonra bilgi teknolojileri alanında kendisini geliştiren Ali Atalı, PHP, ASP.NET, Oracle, SQL, Oracle Database Management alanlarında uzmanlaşmıştır. Ayrıca Cisco, Microsoft, Oracle, VCP ve CISSP'nin düzenlediği eğitimlerde sertifika alan Ali Atalı, aynı zamanda yenilenebilir enerjiler konusunda da çalışmıştır.

Medyatürk ile aynı zamanda kurduğu Marborn Tradıng isimli firma sayesinde Türkiye'nin dış ticaret ilişkilerinde öncü rol oynamasını sağlamıştır. Garanti BBVA ve McCann Ericsson firmalarında edindiği bilgi ve tecrübeyi Medyatürk'e ve Marborn Tradıng'e yansıtan Ali Atalı, iş dünyasının önemli bir ismi haline gelmiştir. Rüzgâr Enerjisi ve Güneş Enerjisi santrallerinin kurulmasında yazılım desteği veren Medyatürk'ten sonra yatırımlarını yenilenebilir enerji sektörüne yapan Ali Atalı, bu anlamda hem bilgi birikimi hem de yatırımlarıyla günümüzün enerji piyasasında ilgi çeken bir iş insanı haline gelmiştir.

Ali Atalı Kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ali Atalı'nın hayatı ve biyografisi!

Işıl Akdemir Evlioğlu, Ericsson, Enerji, Kimdir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ali Atalı Kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ali Atalı'nın hayatı ve biyografisi! - Son Dakika


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