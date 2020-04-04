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Ali Atay film şirketi ile davalık olmuştu, karar verildi!
6 saat önce
Müstesna Film, 4 yıl önce İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak ünlü oyuncunun başrol oynaması için anlaşma yaptığı "Gaza Gelen Adam" adlı filmin çekimlerini yarıda bırakıp kendilerini zarara uğrattığını iddia etti.
Müstesna Film, 4 yıl önce İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak ünlü oyuncunun başrol oynaması için anlaşma yaptığı "Gaza Gelen Adam" adlı filmin çekimlerini yarıda bırakıp kendilerini zarara uğrattığını iddia etti.
Dava dilekçesinde, oyuncunun şirketten aldığı 100 bin lirayı iade etmediği de öne sürüldü. Ali Atay ise davacı şirket ile aralarında borca ilişkin hiçbir sözleşme olmadığını belirterek davanın reddini istedi.
Mahkeme, Müstesna Film şirketinin Ali Atay'a yaptığı ödemeye ilişkin belge sunmadığı ve iddiasını ispatlayamadığı gerekçesiyle davayı reddetti.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 08:39
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