Ali Ay: "Artık Yeter"
31 dakika önce
- Ali Ay: "Artık yeter"BURSA - Bursaspor Başkanı Ali Ay, maç sonunda hakem kararlarına isyan ederek, "Artık yeter. VAR yüzünden 10-12 puan kaybettik" dedi.
- Ali Ay
: "Artık yeter"
BURSA - Bursaspor
Başkanı Ali Ay, maç sonunda hakem kararlarına isyan ederek, "Artık yeter. VAR yüzünden 10-12 puan kaybettik" dedi.
Yeşil-beyazlı takımın başkanı Ali Ay, Galatasaray
maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ay, "2-0'dan 3-2 maçı kaybettik. Şimdiye kadar hakemler hakkında hiç konuşmadım. Artık, yeter. VAR yüzünden yaklaşık 10-12 puan kaybettik. Bu akşam hakem ince ince doğradı. Aynı pozisyonu biz yapsaydık, penaltıyı verirler miydi? Hakikaten bıktık, çocukların emeğine yazık. Emre Taşdemir
'i hemen değiştirdiler. Aslında ikinci sarı kartı görmesi lazımdı. Üzülüyoruz, üzüntülüyüz. Bu akşam herkes seyredecek. Penaltı, penaltı mı?" şeklinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:33 Kaynak: İHA
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