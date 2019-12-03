Son Dakika Haberleri: Ali Ay hakkında son sözü üyeler söyleyecek
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Ali Ay hakkında son sözü üyeler söyleyecek

6 saat önce

Ali Ay hakkında Disiplin Kurulu'nca 17 Ekim 2019 tarihinde verilen üyelikten kesin ihraca yönelik karar; Bursaspor Yönetim Kurulu tarafından kabul edildi.

Ali Ay hakkında son sözü üyeler söyleyecek, System.String[]

Ali Ay hakkında Disiplin Kurulu'nca 17 Ekim 2019 tarihinde verilen üyelikten kesin ihraca yönelik karar; Bursaspor Yönetim Kurulu tarafından kabul edildi.


Karar, eski başkan Ali Ay'a gönderildi. Bu gelişme, ilk yapılacak olan genel kurulun görüşüne sunulmak üzere gündeme alındı.


Bursa 16.Noteri aracılığıyla Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Subaşı ve Kulüp Genel Müdürü Nihal Ferik imzalı Ali Ay'a gönderilen kararda;


"Kulübümüz disiplin kurulunun 17.10.2019 tarih ve 43 sayılı kararıyla tüzüğümüzün 43.maddesinin 3.fıkrasının f ve h bendine aykırı eylemlerinizin tespiti sebebiyle üyelikten kesin ihracınıza karar verilmiştir. İş bu karar, yine tüzüğümüzün 42.maddesi gereği yönetim kurulumuz tarafından da 20.11.2019 tarih ve 127 sayılı kararıyla da kabul edilmiştir. İlk yapılacak olan genel kurulun görüşlerine sunulmak üzere gündeme alınacaktır" denildi.


Ali Ay, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:32 
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