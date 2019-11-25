Son Dakika Haberleri: Ali Aydemir: "Play-off'un içindeki takım olmak istiyoruz"
Son Dakika Spor Ali Aydemir: 'Play-off'un içindeki takım olmak istiyoruz' - Son Dakika Spor

Ali Aydemir: "Play-off'un içindeki takım olmak istiyoruz"

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK oyuncusu Ali Aydemir, play-off içinde olan takım olmayı hedeflediklerini söyledi.

Ali Aydemir:

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK oyuncusu Ali Aydemir, play-off içinde olan takım olmayı hedeflediklerini söyledi.


TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon FK, deplasmanda 1922 Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Müsabakada 2 gole imza atan Ali Aydemir, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek "Öncelikle çok mutluyum. Tarifi yapılamayacak bir mutluluk yaşadım. Eski takımıma karşı oynadım. Konya'dan oynamadan ayrılmıştım. Çok iyi motive oldum. Her iki takımın da puana ihtiyacı olduğu bir müsabakaydı. 1922 Konyaspor kümede kalma savaşı veriyor. Biz ise yukarılara tırmanmak ve play off'un içindeki takım olmak istiyoruz. Kısaca iki takımın da puana ihtiyacı vardı. Eski takımıma karşı iki gol atıp galibiyette pay sahibi oldum. Futbolun güzel yanı da bu olmalı. Beni izlemeye gelen sevdiklerimin stadyumdan mutlu ayrılması, bana şans veren hocamı mutlu etmem, tarif edemeyeceğim mutluluktu. Bulduğum forma şansını iyi değerlendirdim. Şimdi çok çalışıp arkasını getirmek istiyorum. Şans kapımı çaldı içeriye girdim. Şimdi içeride kalmak için mücadele edeceğim" dedi.


Takım olarak hedeflerini başarmak istediklerini belirten Aydemir "Takım olarak hedefimiz var. Play off'lara kalmak istiyoruz. Şartların zorluğunu biliyoruz ve onları başarmak için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı - TRABZON

Türkiye Futbol Federasyonu, Ali Aydemir, Trabzon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:30 Kaynak: İHA
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