Ali Baba türbesinde restorasyon yapılacak - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı'da bulunan Ali Baba türbesi Kaynaşlı Belediyesi tarafından restore edilecek. Restorasyon çalışmaları 1 yıl içerisinde tamamlanarak türbe yeni haline kavuşturulacak.

Kaynaşlı Eskiköy mahallesinde bulunan Ali Baba türbesi Kaynaşlı Belediyesi tarafından restore edilecek. Belediye Başkanı Birol Şahin, türbe çevresinde yaptığı incelemeler sonrasında, "Eskiköy mahallesinde bulunan Ali Baba türbesinde incelemelerde bulundu. Türbe çevresinde neler yapabileceğimizi belirledik. İnce bir işçilik ile restorasyon yapacağız. Önümüzdeki yıl içerisinde mescid, abdesthane, lavabo ve oturma yerleri ile ilgili planlamalarımızı yaptık. Kısa süre içerisinde yapımına başlayıp restorasyonu tamamlayıp halkımızın hizmetine alacağız" ifadelerine yer verdi. - DÜZCE