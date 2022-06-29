Ali Babacan: "4 Kişilik Bir Ailede Herkes Asgari Ücretle Çalışsa Dahi Aile Yoksulluk Sınırının Altında. Beştepe Sebep; Açlık ve Yoksulluk Sonuç" - Son Dakika
Üye Girişi

Ali Babacan: "4 Kişilik Bir Ailede Herkes Asgari Ücretle Çalışsa Dahi Aile Yoksulluk Sınırının Altında. Beştepe Sebep; Açlık ve Yoksulluk Sonuç"

29.06.2022 18:34
Ali Babacan: "4 Kişilik Bir Ailede Herkes Asgari Ücretle Çalışsa Dahi Aile Yoksulluk Sınırının Altında. Beştepe Sebep; Açlık ve Yoksulluk Sonuç"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı, Kasım 2020 ile Haziran 2022 tarihleri arasında açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin bir tabloyu “4 kişilik bir ailede herkes asgari ücretle çalışsa dahi aile yoksulluk sınırının altında. Beştepe sebep; açlık ve yoksulluk sonuç” açıklamasıyla paylaştı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı, Kasım 2020 ile Haziran 2022 tarihleri arasında açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin bir tabloyu "4 kişilik bir ailede herkes asgari ücretle çalışsa dahi aile yoksulluk sınırının altında. Beştepe sebep; açlık ve yoksulluk sonuç" açıklamasıyla paylaştı.

DEVA Partisi Genel Başkanı, Kasım 2020 ile Haziran 2022 tarihleri arasında açlık ve yoksulluk sınırına dair bir tabloyu sosyal medya hesabından paylaştı. Babacan'ın paylaştığı TÜRK-İŞ kaynaklı açlık ve yoksulluk sınırının belirtildiği tabloda Kasım 2020 tarihinde açlık sınırı 2 bin 516 lira 67 kuruş, yoksulluk sınırı 8 bin 197 lira 62 kuruş iken; Haziran 2022 tarihinde açlık sınırı 6 bin 391 lira 17 kuruş, yoksulluk sınırı 20 bin 818 lira 14 kuruş.

Babacan, paylaştığı tabloya şu notu düştü:

"4 kişilik bir ailede herkes asgari ücretle çalışsa dahi aile yoksulluk sınırının altında. Beştepe sebep; açlık ve yoksulluk sonuç."

YORUMLAR
500
Ali Babacan'a Kırşehir'de, 6'lı masa tepkisi Ali Babacan'a Kırşehir'de, 6'lı masa tepkisi Ali Babacan'a Kırşehir'de 6'lı masa tepkisi Ali Babacan'a Kırşehir'de 6'lı masa tepkisi
Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Yoksulluk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Babacan: '4 Kişilik Bir Ailede Herkes Asgari Ücretle Çalışsa Dahi Aile Yoksulluk Sınırının Altında. Beştepe Sebep; Açlık ve Yoksulluk Sonuç' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
20:56 Yasak aşkını kabul eden Sinop Boyabat Belediyesi'nin AK Partili Başkanı Şefik Çakıcı, istifa etti
20:35 Brentford'den Acun Ilıcalı'ya rekor teklif! 23 milyon euroyu gözden çıkardı
20:01 Dezenformasyon yasası görüşmeleri yeni yasama yılına kaldı
19:56 Fenerbahçe, 3. hazırlık maçında Katar Ligi ekiplerinden Al Shamal'ı 4-2 mağlup etti
19:55 NATO Liderler Zirvesi dahilinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi başladı! İşte açıklamalar
19:32 Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle maça çıkamayan Erik Botheim için Galatasaray harekete geçti
18:18 CHP'den asgari ücret önerisi: Enflasyon kadar zam yapılarak yüzde 40'lık zam kararı çıkmalı
18:02 Ersun Yanal'ın film önerisine takipçilerinden beğeni yağdı
17:56 Asgari Ücret Komisyonu iki konuda anlaşma sağladı: Temmuzdan itibaren geçerli olacak, vergi muafiyeti yeni rakam için de uygulanacak
17:40 Vagona sıkışan kedi, zeytinyağı ile kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 21:05:10. #1.12#
SON DAKİKA: Ali Babacan: "4 Kişilik Bir Ailede Herkes Asgari Ücretle Çalışsa Dahi Aile Yoksulluk Sınırının Altında. Beştepe Sebep; Açlık ve Yoksulluk Sonuç" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement