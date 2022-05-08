Ali Babacan'a Dert Yanan Bir Emekli: "3 Bin 100 Lira Emekli Maaşı, Bana 'Şükret' Diyorlar" - Son Dakika
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Ali Babacan'a Dert Yanan Bir Emekli: "3 Bin 100 Lira Emekli Maaşı, Bana 'Şükret' Diyorlar"

08.05.2022 13:50

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Balıkesir’de bir vatandaşla sohbet etti. Vatandaş, “3 bin 100 lira emekli maaşı. Bana ‘Şükret’ diyorlar. 30 sene prim ödedim, vergi ödedim. ‘Bu kadar da alıyorsun ya, şükret diyorlar” sözleriyle ekonomiyi Babacan’a şikayet etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Balıkesir'de emekli bir vatandaşla sohbet etti. Vatandaş, "3 bin 100 lira emekli maaşı. Bana 'Şükret' diyorlar. 30 sene prim ödedim, vergi ödedim. 'Bu kadar da alıyorsun ya, şükret diyorlar" sözleriyle ekonomiyi Babacan'a şikayet etti.

Babacan "Vatandaşımız daha iyisine layık. Ama öyle olması için devletin güçlü olması lazım. Ekonominin iyi olması lazım. Bunlar ekonomiyi batırdı. Kaynakları da kuruttu" diye karşılık verdi.

"20 YILDIR BÖYLE BİR DÖNEM GÖRMEDİK"

Babacan, vatandaşın, "Fırıncı arkadaşlar, 'İlk defa ekmek satış sayım düştü' diyorlar. İnsanlar etten, sütten, balıktan değil, ekmekten tasarruf etmeye çalışıyorlar" ifadelerini "20 yıldır böyle bir dönem görmedik" diye yanıtladı.

Ali Babacan'a Dert Yanan Bir Emekli: 3 Bin 100 Lira Emekli Maaşı, Bana 'Şükret' Diyorlar
Ali Babacan'a Dert Yanan Bir Emekli: 3 Bin 100 Lira Emekli Maaşı, Bana 'Şükret' Diyorlar
Ali Babacan'a Dert Yanan Bir Emekli: 3 Bin 100 Lira Emekli Maaşı, Bana 'Şükret' Diyorlar
Ali Babacan'a Dert Yanan Bir Emekli: 3 Bin 100 Lira Emekli Maaşı, Bana 'Şükret' Diyorlar

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Deva Partisi, Ali Babacan, Balıkesir, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Ali Babacan'a Dert Yanan Bir Emekli: '3 Bin 100 Lira Emekli Maaşı, Bana 'Şükret' Diyorlar' - Son Dakika


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