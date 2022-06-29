Ali Babacan'a Kırşehir'de 6'lı masa tepkisi - Son Dakika
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Ali Babacan'a Kırşehir'de 6'lı masa tepkisi

29.06.2022 20:17

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a Kırşehir'de bir vatandaş 6'lı masa tepkisi gösterdi.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a Kırşehir'de bir vatandaş 6'lı masa tepkisi gösterdi.

Kırşehir ziyaretlerine Kaman ilçesinde 'Halk Buluşması' ile başlayan Ali Babacan, akşam saatlerinde il merkezinde bulunan parti binası önüne geldi. Cacabey Meydanı'ndan yürüyerek Ticaret ve Sanayi Odasına (TSO) giden Babacan, iş insanları ile görüşmesi sonrası çıkışta bir vatandaştan beklenmedik 6'lı masa tepkisi ile karşılaştı. Tır şoförlüğü yaptığı öğrenilen Arif Karadeniz adlı vatandaş, Babacan'ın önüne geçerek "Tek başına parti kur onlarla birlikte olma, sana oy vermezsem adam değilim, 6 kişiyle bu iş olmaz" diyerek tepki gösterdi. Babacan'ın "mesajı aldım" dediği vatandaş, "Altı kişiyle olmaz, Kırşehir'de de olmaz. Samimiyetimle söylüyorum. Onlarla yola çıkma tek başına çık tek başına yürü" dedi. Babacan ise vatandaşa "Biz Deva Partisi'ni kurduk. Ben aldım mesajı ama ne yapacağımıza sonra karar vereceğiz" dedi.

Babacan'a tepki gösteren Arif Karadeniz isimli vatandaş, daha sonra yaptığı açıklamada, "Babacan'ı kimse tanımazdı. AK Parti ile tanındılar. Ben tır şoförüyüm. Türkiye'de yol yoktu." diye konuştu.

Babacan, TSO ziyareti sonrası Esnaf Odaları Birliğine geçerek esnaf temsilcileri ile görüştü. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ali Babacan'a Kırşehir'de 6'lı masa tepkisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ali Babacan'a Kırşehir'de 6'lı masa tepkisi - Son Dakika
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