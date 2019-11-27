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Ali Babacan'a sosyal medyada 'AK Partili geçmiş' eleştirisi
6 saat önce
Ali Babacan, kurucusu olduğu AK Parti'den istifasının ardından ilk kez bir televizyon programında soruları yanıtladı. Yeni parti hazırlıklarını değerlendiren Babacan'ın açıklamları sosyal medyada gündem oldu.
Ali Babacan, kurucusu olduğu AK Parti'den istifasının ardından ilk kez bir televizyon programında soruları yanıtladı. Yeni parti hazırlıklarını değerlendiren Babacan'ın açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Babacan'ın mevcut yönetimi hedef alan ifadeleri "AK Partili geçmişi" gerekçe gösterilerek eleştirildi.
"Türkiye karanlık bir tünele girdi; özgürlük, adalet ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi sorunu var" diyen Babacan'ın bu durumdan kendisinin de sorumlu olduğu kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:56
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