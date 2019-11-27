Ali Babacan'a sosyal medyada 'AK Partili geçmiş' eleştirisi

Ali Babacan, kurucusu olduğu AK Parti'den istifasının ardından ilk kez bir televizyon programında soruları yanıtladı. Yeni parti hazırlıklarını değerlendiren Babacan'ın açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Babacan'ın mevcut yönetimi hedef alan ifadeleri "AK Partili geçmişi" gerekçe gösterilerek eleştirildi.



"Türkiye karanlık bir tünele girdi; özgürlük, adalet ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi sorunu var" diyen Babacan'ın bu durumdan kendisinin de sorumlu olduğu kaydedildi.