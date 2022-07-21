Ali Babacan, ABD Kongresi'nin Türkiye'ye Savaş Uçağı Kısıtlamasına İlişkin Tasarısı Üzerinden İktidarı Eleştirdi: "Dünyada İtibarımızı Beş Paralık...

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ABD Kongresi'nin Türkiye'ye savaş uçağı satışının kısıtlanmasına yönelik tasarısıyla ilgili "Dünyada itibarımızı beş paralık ettiler. Avrupa Birliği ve Dışişleri Bakanlığı yapmış bir arkadaşınız olarak içim yanıyor.Ortağı olduğumuz, milyarlarca dolar para verdiğimiz F-35 savaş uçakları nerede? Dört ortaktan birisi olarak başladık biz o projeye. Bizim dönemimizde milyarlarca dolar para akıttık. Tapusunu aldığımız uçakları getirtemediler buraya. Amerikan Kongresi 'F-16'yı verirsem Ege'de uçurtmayacaksın, Ege'de Yunanlılarla ihtilaflı alanlara uçakları sokmayacaksın' diyor. Egemenlik bu mu ya? Bağımsız ülke olmak bu mu?" dedi.

Babacan, Bayburt, Gümüşhane ve Kelkit'te dün partisinin il ve ilçe binalarının açılışını yaptı. ABD Kongresi'nin Türkiye'ye savaş uçağı satışının kısıtlanmasına yönelik tasarısına değinen Babacan, şöyle konuştu:

TAPUSUNU ALDIĞIMIZ UÇAKLARI GETİRTEMEDİLER: Dünyada itibarımızı beş paralık ettiler. Avrupa Birliği ve Dışişleri Bakanlığı yapmış bir arkadaşınız olarak içim yanıyor. Ortağı olduğumuz, milyarlarca dolar para verdiğimiz F-35 savaş uçakları nerede? Dört ortaktan birisi olarak başladık biz o projeye. Hem de teknolojiyi bilen, teknolojinin sahibi dört ülkeden birisi olarak başladık. Bizim dönemimizde milyarlarca dolar para akıttık. Tapusunu aldığımız uçakları getirtemediler buraya.

AMERİKAN KONGRESİ 'F-16'YI VERİRSEM EGE'DE UÇURTMAYACAKSIN' DİYOR, EGEMENLİK BU MU: Şimdi artık diyorlar ki 'onun parasını F-16'ya sayın da bari bize F-16 verin.' Amerikan Kongresi 'F-16'yı verirsem Ege'de uçurtmayacaksın, Ege'de Yunanlılarla ihtilaflı alanlara uçakları sokmayacaksın' diyor. Egemenlik bu mu ya? Bağımsız ülke olmak bu mu? Biz Türkiye'de F-16 fabrikası kurmadık mı? Ta 1990'larda bu ülke F-16 savaş uçağı üretiyordu. Bugün gidiyorlar Amerika'dan F-16 dileniyorlar. Bir de Amerika vermeden önce Ege'de uçurtmama sözü istiyor.

KİMSE BİZE DIŞ POLİTİKADA DİK DURMANIN NE OLDUĞUNU ÖĞRETMESİN: Daha geçen yıl düşman ilan ettiğine sarmaş dolaş sarılan bir hükümetten bahsediyoruz. Bu mudur dik durmak? Kimse bize dış politikada dik durmanın ne olduğunu öğretmesin."

PARAMIZI PUL ETMEK MİLLİLİK MİDİR, YERLİLİK MİDİR: Bu ülkeyi gençlerin kaçmak istediği bir ülke haline getirmek millilik midir, yerlilik midir? Yazık günah. Faiz lobisinin eline düşmüş bir hükümetten bahsediyoruz. Paramızı pul etmek millilik midir, yerlilik midir? Soruyorum. 200 liralık banknot tedavüle girdiği gün 123 dolar ediyordu. Bugün 12 dolar ediyor. 200 liralık banknot taşıyan her vatandaşımızın cebinden 111 dolar çalınmış durumda?

YÜZDE 6 FAİZ VATANA İHANETSE YÜZDE 35 FAİZİ NASIL TANIMLAYACAĞIZ: Faizle mücadele hani nerede? Biz ekonominin başındayken faizler yüzde 6-7'yken ne diyordu? 'Yüksek faiz vatana ihanettir' diyordu. Bizim dönemimizde devletin bütçesinden ödenen faiz yıllık ortalama 50 milyar civarında giderken ne diyordu. '50 milyar faiz ödemek vatana ihanettir' diyordu. Eğer yüzde 6-7 faiz vatana ihanetse, yüzde 30-35 faizi nasıl tanımlayacağız?... Şu an bütçeden 400 milyar faiz ödemek nedir?

TÜRKİYE, TEMEL ÜRÜNLERDE İTHALATÇI OLDU: Türkiye temel ürünlerde ithalatçı ülke oldu. Hayvan ithal ediyoruz. Karkas et ithal ediyoruz. Buğday ithal ediyoruz. Yazık günah değil mi? Niye? Bu hükümetin bir tarım politikası yok. Hükümete ulaşanlar, ithalat lobileri. İthalat lobileri gidiyorlar, kulaklarına fısıldıyorlar 'Şunu şöyle, bunu böyle yap' diye. Çiftçimiz ulaşabiliyor mu? Bayburtlu bir çiftçimiz hükümete ulaşabiliyor mu? Saraya ulaşabiliyor mu? Sorun tam burada."