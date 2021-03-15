DİYARBAKIR Ali Babacan Abdullah Gül'ün partimize açık desteği oldu - Son Dakika

DİYARBAKIR Ali Babacan Abdullah Gül'ün partimize açık desteği oldu

15.03.2021 12:03

Ali Babacan: Abdullah Gül'ün partimize açık desteği olduDEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, partisinin kuruluş aşamasında fikri katkıları olduğunu ve açık destek verdiğini söyledi.

Ali Babacan: Abdullah Gül'ün partimize açık desteği oldu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, partisinin kuruluş aşamasında fikri katkıları olduğunu ve açık destek verdiğini söyledi. Parti kurulduktan sonra Abdullah Gül'le iki kez görüştüğünü ifade eden Babacan, Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı için bugünden bir şey söylemenin doğru olmayacağını, seçim kararı alındığı zaman bu konuların konuşulması gerektiğini belirtti.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Bağlar ilçe kongresine katılmak ve bazı temaslarda bulunmak için Diyarbakır'a geldi. Gazetecilerle bir araya gelen Babacan, bir gazetecinin "Abdullah Gül ismi partinizin kuruluş aşamasında partinizle çok anılıyordu, kendisiyle görüşüyor musunuz? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisinin partinizin cumhurbaşkanı adayı olma olasılığı var mı?" sorusunu yanıtladı. Abdullah Gül'ün partisinin kuruluş aşamasında fikri katkıları olduğunu ve açık destek verdiğini açıklayan Babacan, şunları söyledi:

"Partimizin kuruluş aşamasında Sayın Gül'ün fikri katkıları oldu, açık desteği oldu ve biz bundan çok mutlu olduk. Ama partimiz kurulduktan sonra kendi karar mekanizmalarını oluşturdu, kendi yapılarını oluşturdu ve tamamen kayıt içi çalışan, gerçek neyse görüntüsü de öyle olan bir siyasi parti olarak şu an yolumuza devam ediyoruz. Sayın Gül'le, partimiz kurulduktan sonra iki defa bir araya geldik ama aile görüşmesi ve ev ziyareti şeklinde. Diğer konular, yani hem ittifak meselesi hem cumhurbaşkanlığı adaylıklarıyla ilgili konular bizim gündemimizde yok. Bu konuları hiç konuşmuyoruz, seçim kararı alınana kadar da hiç konuşmayacağız. Çünkü o günkü şartlar neyi gerektirir, o günkü şartlar neyi getirir, bugünden bir şey söylememiz doğru olmaz. Prensipte de doğru olmaz, işin uygulamasında da doğru olmaz. Biz bu iki konuyu, yani ittifaklar konusunu ve cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunu hiç konuşmuyoruz, seçim kararı alınana kadar da hiç konuşmayacağız."

DİYARBAKIR Ali Babacan Abdullah Gül'ün partimize açık desteği oldu
DİYARBAKIR Ali Babacan Abdullah Gül'ün partimize açık desteği oldu
DİYARBAKIR Ali Babacan Abdullah Gül'ün partimize açık desteği oldu
DİYARBAKIR Ali Babacan Abdullah Gül'ün partimize açık desteği oldu
DİYARBAKIR Ali Babacan Abdullah Gül'ün partimize açık desteği oldu
DİYARBAKIR Ali Babacan Abdullah Gül'ün partimize açık desteği oldu
DİYARBAKIR Ali Babacan Abdullah Gül'ün partimize açık desteği oldu
DİYARBAKIR Ali Babacan Abdullah Gül'ün partimize açık desteği oldu
DİYARBAKIR Ali Babacan Abdullah Gül'ün partimize açık desteği oldu

cumhurbaşkanı, Abdullah Gül, Ali Babacan, Diyarbakır, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika DİYARBAKIR Ali Babacan Abdullah Gül'ün partimize açık desteği oldu - Son Dakika


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı: Barışın tesisi, Batı'nın Türkiye'yi samimi şekilde desteklemesine bağlı Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Enver Aysever'e özel ihale! 18 günlük eğitim için 238 bin lira ödeyecekler İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti Kırmızı ilimizdeki gidişat pek iç açıcı değil! "Misafir kabul etmeyin" uyarısı yapan polisi evine çaya davet etti Evini kumarhaneye çeviren şahıstan pişkin savunma: Kumar oynatıyoruz ama bu ekmek paramız Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti
Kimliğini kaybeden yaşlı kadının hayatı kabusa döndü! Nüfusta ölü görünüyormuş Kimliğini kaybeden yaşlı kadının hayatı kabusa döndü! Nüfusta ölü görünüyormuş         
12:15
Maddi sıkıntı yaşayan Bursaspor'un stat ve antrenman tesislerinin elektrikleri kesildi Maddi sıkıntı yaşayan Bursaspor'un stat ve antrenman tesislerinin elektrikleri kesildi         
11:59
Son Dakika! 2021 yılı için fitre miktarı 28 TL olarak belirlendi Son Dakika! 2021 yılı için fitre miktarı 28 TL olarak belirlendi         
11:33
Erik Lamela'nın Arsenal'e attığı rabona golü, dünya basınında gündem oldu Erik Lamela'nın Arsenal'e attığı rabona golü, dünya basınında gündem oldu         
11:25
İzmir'de CHP'li belediye ile AK Parti arasında 'Love Erdoğan' gerilimi: Cesedimizi çiğnemeniz gerekir İzmir'de CHP'li belediye ile AK Parti arasında 'Love Erdoğan' gerilimi: Cesedimizi çiğnemeniz gerekir         
10:39
Son ankette, seçim barajını sadece AK Parti ve CHP geçebiliyor Son ankette, seçim barajını sadece AK Parti ve CHP geçebiliyor         
10:20
Minibüsteki fazla yolculara sinirlenen kaymakam kendisini tutamadı: Terbiyesiz herifler sizi Minibüsteki fazla yolculara sinirlenen kaymakam kendisini tutamadı: Terbiyesiz herifler sizi         
09:46
Kanal yönetimi, reytinglerde başarıya ulaşan İbrahim Tatlıses'e cip hediye etti Kanal yönetimi, reytinglerde başarıya ulaşan İbrahim Tatlıses'e cip hediye etti         
09:38
Kısıtlamayı ihlal eden genç, Kısıtlamayı ihlal eden genç, "Ben böyle devletin" deyince sinirler gerildi         
00:49
Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
21:34
İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu         
21:07
Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası         
20:50
Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu         
18:57
Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum         
18:45
Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu         
17:25
Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış         
15:05
İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 12:33:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DİYARBAKIR Ali Babacan Abdullah Gül'ün partimize açık desteği oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei