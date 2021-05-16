Ali Babacan, AK Parti'deyken Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı için Ahmet Davutoğlu'na da gitmiş - Son Dakika

Ali Babacan, AK Parti'deyken Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı için Ahmet Davutoğlu'na da gitmiş

16.05.2021 20:07

Eski başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce, Ali Babacan ve Beşir Atalay'ın Abdullah Gül'ün muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olması konusunda desteğini istediklerini ancak bunu kabul etmediğini söyledi.

Gazeteci Çağlar Cilara'nın YouTube'daki yayınında konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Davutoğlu, 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün muhalefetin çatı adayı olması için yapılan girişimlerle ilgili de konuştu. Davutoğlu, "Sayın Babacan ve sayın Beşir Atalay bana da gelerek sayın Gül'ün böyle bir düşüncesi olduğunu ve üç partinin ona destek vereceğini söylediler. Ben de kendilerine bunun AK Parti içindeyken yapılmasını doğru bulmadığımı söyledim" ifadelerini kullandı.

"SAYIN GÜL İLE GÖRÜŞTÜM"

Davutoğlu, "Sayın Gül ile bir görüşme yapmamı rica ettiler. Sayın Gül ile konuştum. Sayın Gül de böyle bir teşebbüs olduğunu ama net bir tablo olmadığını iletti. O da 'Teşebbüs var ama tablo orada kaldı' şekilde konuştu" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

DEVA Partisi lideri Ali Babacan Halk TV'de katıldığı programda AK Parti'de milletvekilliği yaptığı 2018 yılını işaret ederek "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı muhalefetin Abdullah Gül'ü ortak aday çıkarma projesinin tam göbeğinde olduğunu" söylemişti.

Babacan, adaylığın neden gerçekleşmediğini, "Olmadı çünkü ortak aday formülü son günlere kadar giderken, ki o zaman şöyle oldu, diğer siyasi parti genel başkanları geldiler, bunu teklif ettiler, ortak adaylık konusunu. Teklif edenleri topladığınızda, eğer ortak adaylık olsaydı, rahatlıkla seçimi kazanacak bir tablo vardı ortada" ifadeleriyle anlatmıştı. Babacan'ın bu ifadeleri AK Parti tarafından tepki çekmişti.

Ali Babacan, AK Parti'deyken Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı için Ahmet Davutoğlu'na da gitmiş
Ali Babacan, AK Parti'deyken Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı için Ahmet Davutoğlu'na da gitmiş

Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül, Ali Babacan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ali Babacan, AK Parti'deyken Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı için Ahmet Davutoğlu'na da gitmiş - Son Dakika


Son Dakika

Sinagogda korku dolu anlar! Ayin sırasında tribün çöktü, en az 60 yaralı var Sinagogda korku dolu anlar! Ayin sırasında tribün çöktü, en az 60 yaralı var Avatar Atakan, 500 lira için hiç düşünmeden karısını böyle suya attı Avatar Atakan, 500 lira için hiç düşünmeden karısını böyle suya attı Joao Pereira'nın Abdullah Avcı yorumu sosyal medyayı salladı: Beni şampiyon yaptığın için teşekkürler Joao Pereira'nın Abdullah Avcı yorumu sosyal medyayı salladı: Beni şampiyon yaptığın için teşekkürler İçişleri Bakanlığı'nın 'Kademeli normalleşme' genelgesine AK Parti'nin içinden itiraz var İçişleri Bakanlığı'nın 'Kademeli normalleşme' genelgesine AK Parti'nin içinden itiraz var Yasak aşk nedeniyle tartıştığı eşini 9 yerinden bıçaklayan şahıstan pes dedirten sözler: Pişman değilim Yasak aşk nedeniyle tartıştığı eşini 9 yerinden bıçaklayan şahıstan pes dedirten sözler: Pişman değilim Liverpool, Ozan Kabak'ı almaktan vazgeçti Liverpool, Ozan Kabak'ı almaktan vazgeçti Park halindeyken hareket eden traktörü durdurmak isteyen çiftçi canından oldu Park halindeyken hareket eden traktörü durdurmak isteyen çiftçi canından oldu Son dakika! Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmesinden dikkat çeken mesaj: İsrail'e caydırıcı bir ders verilmeli Son dakika! Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmesinden dikkat çeken mesaj: İsrail'e caydırıcı bir ders verilmeli

Son Dakika Haberleri
16:46 Polisin ikna edemediği kadından pes dedirten tepki: Ceza yazarsan insan değilsin!
15:28 Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel güçlü rakipleri belli oldu!
15:27 Şampiyonluk kutlamasındaki gençler polisi görünce ne yapacağını şaşırdılar! Panikleyen bir genç arabayı kaldırıma çarptı
15:07 İsrail Başbakanı Netanyahu katliamlarına destek veren ülkeleri paylaştı! Bosna Hersek'ten sert tepki geldi
15:01 Adem Büyük'ün eşinden Galatasaraylılara sert tepki: Ne yapacaktı, maçı mı satacaktı!
11:24 Son dakika! Kademeli normalleşmede AVM'ler hafta içi 10.00-20.00 arası açık olacak
11:22 Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak
10:51 Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek
10:34 Son Dakika! Kademeli normalleşmede yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis yapacak
10:33 Spor salonları koronavirüs engeline takıldı!
Acun Ilıcalı'dan şampiyonluk sonrası Sergen Yalçın paylaşımı: Omuzlara alınmayı fazlasıyla hak ettin Acun Ilıcalı'dan şampiyonluk sonrası Sergen Yalçın paylaşımı: Omuzlara alınmayı fazlasıyla hak ettin         
19:52
Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin kuruluşu için yarın başvuru yapacak Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin kuruluşu için yarın başvuru yapacak         
19:42
Falcao'dan taraftarın kafasını karıştıran paylaşım: Gelecek sezon bizi daha güçlü yapacak Falcao'dan taraftarın kafasını karıştıran paylaşım: Gelecek sezon bizi daha güçlü yapacak         
19:25
Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi         
17:40
Giresun'da baltalı dehşet: Annesini öldürdü, kardeşini ve 2 polisi yaraladı Giresun'da baltalı dehşet: Annesini öldürdü, kardeşini ve 2 polisi yaraladı         
17:14
Polisin ikna edemediği kadından pes dedirten tepki: Ceza yazarsan insan değilsin! Polisin ikna edemediği kadından pes dedirten tepki: Ceza yazarsan insan değilsin!         
16:46
Gaziantep'te 6 mahalleye yayılan çekirge istilasına karşı mücadele başlatıldı Gaziantep'te 6 mahalleye yayılan çekirge istilasına karşı mücadele başlatıldı         
16:11
Beşiktaşlı N'Koudou, derbiden sonra gönderme yapan Arda'nın paylaşımıyla alay etti Beşiktaşlı N'Koudou, derbiden sonra gönderme yapan Arda'nın paylaşımıyla alay etti         
16:00
Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda etti Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda etti         
15:34
Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel güçlü rakipleri belli oldu! Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel güçlü rakipleri belli oldu!         
15:29
İsrail Başbakanı Netanyahu katliamlarına destek veren ülkeleri paylaştı! Bosna Hersek'ten sert tepki geldi İsrail Başbakanı Netanyahu katliamlarına destek veren ülkeleri paylaştı! Bosna Hersek'ten sert tepki geldi         
15:07
Peker'den Bakan Soylu'nun Peker'den Bakan Soylu'nun "Fare gibi kaçma, adalete teslim ol" sözlerine yanıt: Senin tayin ettirdiğin hakime mi?         
12:49
Sedat Peker 5. videoyu yayınladı! İddialarını tek tek sıralayıp savcıları göreve çağırdı Sedat Peker 5. videoyu yayınladı! İddialarını tek tek sıralayıp savcıları göreve çağırdı         
12:36
Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak         
11:23
'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi! 'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi!         
10:50
Koronavirüsten ölen kanaat önderini Şanlıurfa'da yüzlerce kişi uğurladı! Anonslar bile kar etmedi Koronavirüsten ölen kanaat önderini Şanlıurfa'da yüzlerce kişi uğurladı! Anonslar bile kar etmedi         
10:13
İbrahim Tatlıses'in İbrahim Tatlıses'in "Davul gibi olmuşsun" sözleri sonrası hırs yapan Deniz Seki, iğne ipliğe döndü         
21:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2021 20:21:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ali Babacan, AK Parti'deyken Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı için Ahmet Davutoğlu'na da gitmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement