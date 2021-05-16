Ali Babacan, AK Parti'deyken Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı için Ahmet Davutoğlu'na da gitmiş - Son Dakika

Gazeteci Çağlar Cilara'nın YouTube'daki yayınında konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Davutoğlu, 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün muhalefetin çatı adayı olması için yapılan girişimlerle ilgili de konuştu. Davutoğlu, "Sayın Babacan ve sayın Beşir Atalay bana da gelerek sayın Gül'ün böyle bir düşüncesi olduğunu ve üç partinin ona destek vereceğini söylediler. Ben de kendilerine bunun AK Parti içindeyken yapılmasını doğru bulmadığımı söyledim" ifadelerini kullandı.

"SAYIN GÜL İLE GÖRÜŞTÜM"

Davutoğlu, "Sayın Gül ile bir görüşme yapmamı rica ettiler. Sayın Gül ile konuştum. Sayın Gül de böyle bir teşebbüs olduğunu ama net bir tablo olmadığını iletti. O da 'Teşebbüs var ama tablo orada kaldı' şekilde konuştu" ifadelerini kullandı.