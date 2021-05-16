Gazeteci Çağlar Cilara'nın YouTube'daki yayınında konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar geldi.
Davutoğlu, 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün muhalefetin çatı adayı olması için yapılan girişimlerle ilgili de konuştu. Davutoğlu, "Sayın Babacan ve sayın Beşir Atalay bana da gelerek sayın Gül'ün böyle bir düşüncesi olduğunu ve üç partinin ona destek vereceğini söylediler. Ben de kendilerine bunun AK Parti içindeyken yapılmasını doğru bulmadığımı söyledim" ifadelerini kullandı.
Davutoğlu, "Sayın Gül ile bir görüşme yapmamı rica ettiler. Sayın Gül ile konuştum. Sayın Gül de böyle bir teşebbüs olduğunu ama net bir tablo olmadığını iletti. O da 'Teşebbüs var ama tablo orada kaldı' şekilde konuştu" ifadelerini kullandı.
DEVA Partisi lideri Ali Babacan Halk TV'de katıldığı programda AK Parti'de milletvekilliği yaptığı 2018 yılını işaret ederek "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı muhalefetin Abdullah Gül'ü ortak aday çıkarma projesinin tam göbeğinde olduğunu" söylemişti.
Babacan, adaylığın neden gerçekleşmediğini, "Olmadı çünkü ortak aday formülü son günlere kadar giderken, ki o zaman şöyle oldu, diğer siyasi parti genel başkanları geldiler, bunu teklif ettiler, ortak adaylık konusunu. Teklif edenleri topladığınızda, eğer ortak adaylık olsaydı, rahatlıkla seçimi kazanacak bir tablo vardı ortada" ifadeleriyle anlatmıştı. Babacan'ın bu ifadeleri AK Parti tarafından tepki çekmişti.
Son Dakika › Politika › Ali Babacan, AK Parti'deyken Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı için Ahmet Davutoğlu'na da gitmiş - Son Dakika