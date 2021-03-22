Ali Babacan, Aksaray'da partisinin kongresine katıldı - Son Dakika

Ali Babacan, Aksaray'da partisinin kongresine katıldı
22.03.2021 15:47
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, genç ve dinamik ekiple yola çıktıklarını, kısa sürede teşkilatlanmalarını tamamladıklarını söyledi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, genç ve dinamik ekiple yola çıktıklarını, kısa sürede teşkilatlanmalarını tamamladıklarını söyledi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, bugün Aksaray'da, Kültür Merkezi'ndeki konferans salonunda düzenlenen Aksaray Merkez İlçe 1'inci Olağan Kongresi'ne katıldı. Partililerine seslenen Ali Babacan, genç ve dinamik ekiple yola çıktıklarını ve kısa sürede teşkilatlanmalarını tamamladıklarını belirtti.
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