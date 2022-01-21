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ALİ BABACAN: ARTIK SEÇİM YAKIN, GÜNLER SAYILI - Son Dakika

ALİ BABACAN: ARTIK SEÇİM YAKIN, GÜNLER SAYILI

21.01.2022 14:48

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 'Artık seçim yakın, günler sayılı. Her an seçim kararı alınabilir, ülke her an seçime gidebilir gibi hazır olmamız gerekiyor' dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 'Artık seçim yakın, günler sayılı. Her an seçim kararı alınabilir, ülke her an seçime gidebilir gibi hazır olmamız gerekiyor' dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya'nın Akşehir ilçesinde partisinin ilçe başkanlığı binasının açılışını yaptı. Burada partililerine seslenen Ali Babacan, DEVA Partisi'nin kurulduğu günden bu yana çok yoğun bir şekilde teşkilatlandığını belirtti. Babacan, 'DEVA Partisi bir yandan çok hızlı bir şekilde teşkilatlanıyor, bir yandan da yarınlarımız için, gençlerimiz için seçimlerden sonra kurulacak hükümetin yapacaklarını çok detaylı hazırlığını yapıyoruz. Her alanda eylem planlarımız var. Seçimlerden sonra ilk 90 dakikanın, ilk 90 günde, ilk 360 günde neler yapacağımızın bütün detaylarını hazırlayıp kamuoyuyla paylaşıyoruz. Gerçekten çok yetkin bir ekiple yapıyoruz. Sadece partimizin mensuplarıyla değil, bize dışarıdan destek veren çok geniş istişare halkalarıyla bunları gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar açıkladığımız parlamenter sistem, bugüne kadar açıkladığımız 4 eylem planı. Hamdolsun kimse demedi ki; şurada yanlış yapmışsınız. Dersimize iyi çalışıyor, iyi hazırlanıyoruz.'

'HER AN SEÇİM KARARI ALINABİLİR'

Seçimlere hazırlıklı olduklarını belirten Ali Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:

' Siyaset, biliyorsunuz ülkemizde maalesef bir laf üretme alanı olarak görülüyor. Halbuki biz hep iş üretmeye alıştık. Biz hep çok çalıştık. Biz asıl memleketimizin iş üretmeye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Önce iş üreteceğiz. Tabii ki ürettiğimiz için anlatacağız. Laf üretmek kısmı o kolay, arkadan gelir. Ama anlatacağınız bir işiniz olsun. İyi bir çalışmanız olsun. Memleketimizin yarınlarıyla ilgili söyleyeceğiniz bir sözünüz olsun. İşte biz bunu yapıyoruz, bunu gerçekleştiriyoruz. Artık seçim yakın, günler sayılı. Her an seçim kararı alınabilir, ülke her an seçime gidebilir gibi hazır olmamız gerekiyor. Çok çalışmamız gerekiyor. Hem vatandaşlarımızı dinlememiz hem de anlamamız gerekiyor. Partimizi duymayan kimse kalmamalı. Biz kadrolarımıza güveniyoruz. İnsanlar bir tanısa, bir bilse inşallah yönlerini bize doğru çevirecekler. Ama bilmezlerse, tanımazlarla bu olmaz. Ağırlıklı olarak partimize bakış çok olumlu. Bu olumlu bakışı somut desteğe çevirmek bizim gayretimize bağlı.'

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ALİ BABACAN: ARTIK SEÇİM YAKIN, GÜNLER SAYILI
ALİ BABACAN: ARTIK SEÇİM YAKIN, GÜNLER SAYILI
ALİ BABACAN: ARTIK SEÇİM YAKIN, GÜNLER SAYILI

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Togo Cumhuriyeti, Deva Partisi, Ali Babacan, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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