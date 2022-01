ALİ BABACAN: ARTIK SEÇİM YAKIN, GÜNLER SAYILI - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya'da partisinin Akşehir İlçe Başkanlığı binasının açılışını yaptıktan sonra esnafı ziyaret etti. Ardından ilçe başkanlarıyla parti binasında bir araya geldi. Daha kentte çeşitli ziyaretlerde bulunan Babacan, öğle yemeğinde de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Burada konuşan Babacan, partisinin 2020 yılı Mart ayında kurulduğunu, 9 ay sonra da büyük kongreyi yaparak seçimlere girmeye hak kazandıklarını belirterek, "Çok şükür Türkiye'nin 7 bölgesinde, Türkiye'nin tüm coğrafyasında benzer seviyede destek ve ilgi gören bir siyasi parti oldu DEVA Partisi" dedi.

Çok geniş bir kadroyla çalıştıklarını ifade eden Babacan, "Çok geniş akademisyen kadro, düşünce kuruluşları, sivil toplum, meslek örgütleri bütün bu geniş halkalarla istişarelerle bu çalışmaları yapıyoruz. Ben, 3 ayrı 5 yıllık kalkınma programı koordinasyonunu gerçekleştirdim. 3 yıl orta vadeli programlardan en az 8-10 tane yaptım. 11 tane bütçeyi hazırlayan ekibin başında oldum. Dolayısıyla bu plan, projede epey bir tecrübemiz var bu konuda. Hiçbir zaman Türkiye'de detaylı hazırlık yapılmamış. Çünkü ülkemizin ihtiyacı var" diye konuştu.

Parti kadrosundaki her ferdin dürüst ve işinin ehli olması gerektiğini belirten Ali Babacan, "Hangi konu olursa olsun. O konudaki sorunları çözmek için, o konuda politika üretmek için öncelikle işinin ehli ve dürüst kadrolarla çalışmamız gerekiyor. Bakın o iki vasıf tek tek kadronuzdaki her insanda bulunacak. Tek tek kadrodaki her ferde baktığımızda hem dürüst olacak hem de işinin ehli olacak. Başka türlü bu ülkenin sorunlarını çözmek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Babacan, Akşehir'deki programının ardından Ilgın ilçesine geçti.