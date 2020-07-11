Ali Babacan: Ayasofya kararı, hayırlı olsun - Son Dakika

Ali Babacan: Ayasofya kararı, hayırlı olsun

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ayasofya'nın ibadete açılması kararıyla ilgili, "Sonuçlarını hep beraber göreceğiz.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ayasofya'nın ibadete açılması kararıyla ilgili, "Sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Ben 'hayırlı olsun' diyorum. Bundan sonraki süreçte bu ortak kültür mirası olan kıymetli eserin öneminin mutlaka yaşatılması gerekiyor" dedi.

Deva Partisi Genel Başkanı Babacan, Ankara'da basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Babacan, genel merkez binasını hizmete soktuklarını, 37 ilde teşkilatlanma çalışmalarını tamamladıklarını, haftaya 15 ilde daha teşkilatlanmanın gerçekleşmiş olacağını kaydetti. Babacan, illerde teşkilatlanma çalışmalarının 3 kişilik kurucu heyet tarafından yapıldığını, il yönetimlerinin en az yarısının daha önce hiç siyaset yapmayan kişilerden oluştuğunu ve bu sürecin pandemi nedeniyle daha çok internet üzerinden yürütüldüğünü belirtti. Babacan, teşkilatların kurulmasının ardından ilçe ve il kongrelerini yaparak süreci tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Babacan, salgın nedeniyle dünya ekonomisinin yüzde 5, Avrupa ekonomisinin ise yüzde 8- 9 daralacağının öngörüldüğüne, bunun da Türkiye'yi olumsuz etkileyeceğine dikkat çekti.

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'TARİHİ ÖZELLİKLERİN KORUNMASI ÖNEMLİ'

Ali Babacan, Ayasofya'nın ibadete açılması kararıyla ilgili, "Sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Ben 'hayırlı olsun' diyorum. Bizim elimizde, kontrolümüzde değil tamamen hükümetin yönetimini yürüttüğü konular bunlar. Ortak bir kültür mirası Ayasofya; bu ortak kültür mirası olan kıymetli eserin hem fiziki hem de kabiliyet anlamının, öneminin mutlaka yaşatılması gerekiyor bundan sonraki süreçte. O perspektifle o eserin korunması gerekiyor. Biz zaten kendi yönetimimizde bunu sağlayacağımızı ifade ediyoruz. O tarihi mekanın tarihi özelliklerinin korunması son derece önemli bir konu" diye konuştu.

'BUGÜNDEN İTTİFAK KONUŞMAK ERKEN'

'İttifak' tartışmalarına da değinen Ali Babacan, güçlendirilmiş parlamenter sistemi istediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Peki bu sisteme nasıl geçeceğiz? Mevcut bir anayasa var. İlk seçimler bu anayasaya göre yapılacak. Bu seçimle oluşacak yönetim ile ideal sistemin oluşacağı sitem arasında bir geçiş dönemine ihtiyaç var. Dolayısıyla ilk seçime giderken idealimizdeki sistemi çalışıp, oluşturup, onun taahhüdünü vereceğiz; bu konuda bir yön, bir mutabakat lazım. Çünkü mevcut sistem öyle bir sistem ki kim olursa olsun oraya otursun; 3 ay, 6 ay geçsin alışırlar, hoşlarına gider. Dolayısıyla kolay kolay bırakmayabilirler. Onun için çok açık bir şekilde ideal sistemin önceden kurgulanması, yazılı hale getirilmesi lazım; yazılı, sözlü taahhütlerin verilmesi lazım. Geçiş döneminde de ideal sistemin hazırlıkları yapılır, ondan sonra da ideal sistem gelir, başka türlü zor. Bundan sonraki seçimi değil, daha sonraki seçimi ve daha sonraki düzeni bugünden kurgulamamız lazım. Biz bunun üzerine odaklanıyoruz. Şimdi isimler üzerinde konuşmak erken. Bunu yapmadan kiminle hangi konuda hangi iş birliğini konuşacaksınız? Bugünden ittifak konuşmak erken; ama partiler arası diyaloğumuz var. Bu diyaloglar bazıları ile daha üst seviyede. Kapalı olduğumuz hiçbir siyasi parti yok."


Ali Babacan, Ayasofya, Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 16:34 Kaynak: DHA

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