Ali Babacan'dan Erdoğan'a Esprili Yanıt: "Merhaba Ben Bebecan, Ali Bebecan" - Son Dakika
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Ali Babacan'dan Erdoğan'a Esprili Yanıt: "Merhaba Ben Bebecan, Ali Bebecan"

19.04.2023 17:16
Ali Babacan'dan Erdoğan'a Esprili Yanıt: "Merhaba Ben Bebecan, Ali Bebecan"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kendisinden "Bebecan" diye söz eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İnstagram hesabından yaptığı esprili paylaşımla yanıt verdi. Babacan, Devlet Bakanı olduğu 2013 yılına ait bir fotoğrafı ile Salih Memecan’ın karikatürlerini, “Merhaba ben Bebecan, Ali Bebecan :) 2002 yılında ‘Ekonomiden sorumlu devlet bakanı’ olduğumda 35 yaşındaydım. Kabinenin en genciydim. Yaptıklarıma, işlerime söz edemeyenler yaşımla alay etmeye çalışıyordu. Oysa ne garip, gençlikten utanılır mı hiç” notuyla paylaştı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kendisinden "Bebecan" diye söz eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İnstagram hesabından yaptığı esprili paylaşımla yanıt verdi. Babacan, Devlet Bakanı olduğu 2013 yılına ait bir fotoğrafı ile Salih Memecan'ın karikatürlerini, "Merhaba ben Bebecan, Ali Bebecan : ) 2002 yılında 'Ekonomiden sorumlu devlet bakanı' olduğumda 35 yaşındaydım. Kabinenin en genciydim. Yaptıklarıma, işlerime söz edemeyenler yaşımla alay etmeye çalışıyordu. Oysa ne garip, gençlikten utanılır mı hiç" notuyla paylaştı.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, resmi Instagram hesabından 2013 yılında ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı dönemiyle ilgili bir fotoğrafı ile Salih Memecan'ın o dönemde kendisiyle ilgili çizdiği karikatürleri paylaştı. Babacan paylaşımında şöyle dedi:

"MERHABA BEN BEBECAN, ALİ BEBECAN"

"Merhaba ben Bebecan, Ali Bebecan : ) 2002 yılında 'Ekonomiden sorumlu devlet bakanı' olduğumda 35 yaşındaydım. Kabinenin en genciydim. Yaptıklarıma, işlerime söz edemeyenler yaşımla alay etmeye çalışıyordu. Oysa ne garip, gençlikten utanılır mı hiç : ) Avrupa Birliği Başmüzakerecisi olduğumda da 38 yaşındaydım. İki şapkayla çalıştım. Hem Avrupa Birliği hedefinde demokratikleşme çalışmaları hem de yerle bir olmuş ekonomiyi ayağa kaldırma çalışmaları... Ben ve ekibim, kabinedeki kıymetli başka arkadaşlarımla da beraber Türkiye'nin Avrupa'nın parlayan yıldızı olmasını sağladık. Kişi başı milli gelir, tarihi yüksek seviyeleri gördü.

"BUGÜNKÜ GİBİ GİDİP KAPI KAPI BORÇ İSTEMEDİK"

Bugün yaşı 40'lara yaklaşmış arkadaşlarım hatırlar, İstanbul festivallerin gözbebeği idi. Gençler burslarından biriktirdikleri parayla Avrupa turu yapıyordu. Detaylarını sonra yine konuşuruz. Birinci fotoğraf, IMF'ye borcumuzu sıfırladığımız o tarihi günden; 14 Mayıs 2013. Ülkemizin ekonomisini güçlendirdikten sonra, yatırımların merkezi olduk ve birilerinin kredilerine de muhtaç kalmadık. Bugünkü gibi gidip kapı kapı borç da istemedik. ve işte bu fotoğrafta son taksiti ödemek üzere tuşa basıyorum...

"SESİNİZİ KISMAYA ÇALIŞANLAR OLABİLİR, ONLARA VERECEĞİNİZ EN İYİ CEVAP YAPTIĞINIZ İŞ OLACAKTIR"

Sevgili Salih Memecan da o dönem bolca karikatür çizmişti. İkincide görüyorsunuz, ülkenin en büyük sorunlarından 'enflasyon canavarı' minicik kalmış haliyle sözüm ona AB'yi benimle ilgili uyarıyor : ) Üçüncü ve dördüncü karikatürleri anlatmaya gerek dahi yok. Bu vesileyle genç arkadaşlarıma sesleniyorum. Sizlere yaşınız sebebiyle takma isim takarak kendince sizi itibarsızlaştırmaya çalışanlar olabilir, sesinizi kısmaya çalışanlar olabilir. Onlara vereceğiniz en iyi cevap yaptığınız iş olacaktır. Bakın, bana 'Bebecan' diyenler bugün hala bizim dönemimizin ekonomik mirası ile övünüyor. İşinize bakın, sizinle alay etmeye çalışanların düştüğü komik duruma ise takılmayın, gülün geçin : )"

Kaynak: ANKA
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Salih Memecan, Ali Babacan, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

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