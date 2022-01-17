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Ali Babacan'dan vatandaşa cevap: Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyor - Son Dakika

Ali Babacan'dan vatandaşa cevap: Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyor

17.01.2022 14:52
Ali Babacan'dan vatandaşa cevap: Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Türkiye genelinde kurulan semt pazarlarında vatandaşlarla bir araya geldi. "Türkiye'nin ekonomisini bıraktın, çok zor durumdayız. 2 bin 500 lirayla geçinilir mi" diye soran bir vatandaşa, "Enflasyon en çok dar gelirli vatandaşlarımızı, emeklilerimizi etkiliyor, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyor" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, " Türkiye'nin ekonomisini bıraktın, çok zor durumdayız. 2 bin 500 lirayla geçinilir mi" diye soran bir vatandaşa, "Enflasyon en çok dar gelirli vatandaşlarımızı, emeklilerimizi etkiliyor, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyor" cevabını verdi.

ENFLASYON DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIMIZI ETKİLİYOR

Babacan'a "Türkiye'nin ekonomisini bıraktın, çok zor durumdayız. 2 bin 500 lirayla geçinilir mi" diye seslenen bir vatandaş, "Dedem, öldüğü güne kadar, 'Ağabeyim savaşa gitti, ölüsü de dirisi de gelmedi' diye ağladı. Türkiye'yi kurtarırken dedelerimiz hep beraber savaştı. Türkiye'nin bu duruma gelmesi çok yazık. Umudumuz olmasa hiç yaşamayalım. İstiyoruz seçimi. Oraya getirdiysek indirmesini de bileceğiz. Sen beceremezsen seni de indiririz. Sen sıcak çorba içerken ben aç kalırsam Allah buna razı gelir mi" diye sordu.

Babacan, vatandaşa, "Enflasyon en çok dar gelirli vatandaşlarımızı, emeklilerimizi etkiliyor; zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyor" diyerek yanıt verdi.

"HER ŞEY DIŞARIDAN İTHAL"

Bir vatandaşın "Eşim emekli. 2 bin 500 lira alıyor. Elektrik mi verelim, su mu verelim, ekmek mi alalım? Bir de bakanlar, çıkıp 'Soğan ekmeğe talim edin' diyor" sözleri üzerine Babacan, "Bir tanesi de geçen gün 'Et alamıyorsanız kuzu kestirin' demiş" diyerek BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye gönderme yaptı. Babacan, "Avrupa'nın en büyük topraklarına sahibiz. Ülkenin yemyeşil ovaları, dağları, yaylaları var. Ama ülkede tarım politikası olmayınca et bu kadar pahalı oluyor. Her şey dışarıdan ithal" dedi

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Ali Babacan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Babacan'dan vatandaşa cevap: Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyor - Son Dakika


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