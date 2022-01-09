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Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine yanıt: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım - Son Dakika

Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine yanıt: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım

09.01.2022 10:55
Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine yanıt: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kendisine yönelik "Zamanında neden konuşmadınız?" eleştirilerine yanıt verdi. Özeleştiriyi işin içindeyken yaptıklarını ve gidişatı değiştirmek için birçok adım attıklarını ancak engellendiklerini belirten Babacan, "Bugün bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım" ifadesini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul'da partisinin Beşiktaş ilçe kongresinde konuştu. Babacan konuşmasında, kendisine yönelik 'Zamanında niye konuşmadınız?' eleştirilerine yanıt verdi.

"ÇOK ŞEY YAPTIK AMA DÜZGÜN İŞLERİMİZİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR"

Babacan, "Bugün bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım. Ben o gün ülkenin başbakan yardımcısı olarak konuşuyorum. Özeleştiri diyorlar ya, işin içindeyken yapmışız. Zamanında arkadaşlarımızla beraber gidişatı değiştirmek için çok şey yaptık ama her defasında yapmak istediğimiz düzgün işleri engellemeye çalıştılar" dedi.

"5 AYRI ALANDA EYLEM PLANIMIZI AÇIKLAMIŞ DURUMDAYIZ"

DEVA Partisi'nin iktidar olması durumunda ilk günlerinden itibaren yapılacakları belirlediklerini ve kamuoyuyla paylaştıklarını da anlatan Babacan, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla 5 ayrı alanda eylem planımızı açıklamış durumdayız. Özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu demokrasi için güçlendirilmiş parlamenter sistem önerimizi hazırladık. Tam demokrasiye geçiş eylem planı adını verdiğimiz bu hazırlığı da parlamenter sistemi istediğini söyleyen diğer siyasi partilerle de oturduk konuştuk. Anayasa değişikliği gerektiren bir çalışma olduğu içindir ki bugünden Meclis'te nitelikli çoğunluğu sağlayacak bir hazırlığı bugünden yapmak gerektiği için diğer siyasi partilerle de beraber çalıştık. Çalışma önemli bir noktaya geldi, son rötuşlardan sonra birkaç haftaya kadar tamamlanacak."

"MEVSİMLİK İŞÇİ GİBİ DURMADAN MERKEZ BANKASI BAŞKANI DEĞİŞTİREREK İSTİKRAR SAĞLAYAMAZSINIZ"

Ekonomi, eğitim, büyüme, refahta istikrar olacağını dile getiren Babacan, "Mevsimlik işçi gibi durmadan Merkez Bankası Başkanını değiştirerek istikrar sağlayamazsınız. Bilime, akla dayanmayan tuhaf ekonomik deneylerle istikrar da güven de sağlayamazsınız. İpe sapa gelmez ekonomi teorileri deneyerek halkımızın tertemiz dini duygularını istismar ederek güven sağlayamazsınız." dedi.

"İŞBAŞINA GELİR GELMEZ YENİ MEVDUAT SİSTEMİNİ DURDURACAĞIZ"

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Dövize Endeksli Mevduat Sistemi'nin bir benzeri olan Dövize Çevrilebilir Mevduat Hesabı ile ilgili eleştirilerini hatırlatan Babacan, şöyle konuştu:

"İnşallah işbaşına gelir gelmez ilk yapacağımız işlerden bir tanesi, bu uygulamayı anında durdurmak. Tabii ki devlette devamlılık esastır, ne olursa olsun, devletin sözü sözdür. Önceki hükümetler döneminde de olsa özellikle ekonomik alanda bazı şeylerin altına imza atıldıysa bir taahhütte bulunulduysa o taahhütlerde devamlılık esastır. Yargı yolu tabii ki açıktır. Tabii ki idari denetim, yargı denetimi, Meclis denetimi yapılacaktır ama yanlışların uygulamasına yeni yanlışlara izin vermeyiz. İş başına geldiğimiz gün yanlışları o noktada durdururuz."

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Deva Partisi, Ali Babacan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Babacan'dan 'Zamanında niye konuşmadın?' eleştirilerine yanıt: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine yanıt: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım - Son Dakika
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