Üye Girişi
Ali Babacan, geçmişiyle ilgili özeleştiri yapıp 'keşke'sini dile getirdi - Son Dakika

Ali Babacan, geçmişiyle ilgili özeleştiri yapıp 'keşke'sini dile getirdi

12.06.2021 23:48
Ali Babacan, geçmişiyle ilgili özeleştiri yapıp 'keşke'sini dile getirdi, System.String[]

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Geçmişiyle ilgili özeleştiri yapıp 'keşke'sini anlatan Babacan, "Eğer geçmişle ilgili özeleştiri yapmak gerekirse, konuşmadığım konularla ilgili 'keşke konuşsaydım' diyorum" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya fenomeni ve Twitch yayıncısı Jahrein olarak bilinen Ahmet Sonuç'un programına katıldı.

"KEŞKE KONUŞSAYDIM"

Kendisiyle ilgili özeleştiri yapan Ali Babacan, "Eğer geçmişle ilgili özeleştiri yapmak gerekirse, konuşmadığım konularla ilgili 'keşke konuşsaydım' diyorum" ifadelerini kullandı.

Ali Babacan, geçmişiyle ilgili özeleştiri yapıp 'keşke'sini dile getirdi

"ATATÜRK'ÜN ATTIĞI SAĞLAM TEMELLER SAYESİNDE"

Atatürkçülük ile ilgili de konuşan Babacan, "Bu ülke bütün bu zorluklara rağmen hala ayaktaysa bu Atatürk'ün attığı sağlam temeller sayesindedir. Ve o ilkeler ve değerler üzerine bu ülke hala ayaktadır" dedi.

"DÖNEMİM BAŞBAKANIYLA TERS DÜŞTÜK"

Babacan ayrıca, "Ekonomi politikaları konusunda dönemin başbakanıyla sık sık ters düştük. Yanlışları en çok dillendiren bendim. Bugün herhangi bir bakanın cumhurbaşkanının karşısında bir şey açıklaması mümkün mü?" diye ifade etti.

Ali Babacan, geçmişiyle ilgili özeleştiri yapıp 'keşke'sini dile getirdi

Ali Babacan, jahrein, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ali Babacan, geçmişiyle ilgili özeleştiri yapıp 'keşke'sini dile getirdi - Son Dakika


Son Dakika

Hayata dönüşün hikayesi! Eriksen'e ilk müdahaleyi gerçekleştiren doktor o anları anlattı 23:48 Hayata dönüşün hikayesi! Eriksen'e ilk müdahaleyi gerçekleştiren doktor o anları anlattı Bahar Candan'dan Aleyna Tilki'ye kavgada söylenmeyecek sözler 23:23 Bahar Candan'dan Aleyna Tilki'ye kavgada söylenmeyecek sözler Arkadaşlık böyle bir şey! Golünü atan Lukaku'dan fenalaşan Eriksen'e mesaj 22:57 Arkadaşlık böyle bir şey! Golünü atan Lukaku'dan fenalaşan Eriksen'e mesaj
Bir süre kalbi duran Eriksen için etten duvar! Tarihi karenin hikayesi duygulandırdı 22:08 Bir süre kalbi duran Eriksen için etten duvar! Tarihi karenin hikayesi duygulandırdı Christian Eriksen maç esnasında bir anda yere yığıldı, eşinin görüntüsü yürek burktu 20:08 Christian Eriksen maç esnasında bir anda yere yığıldı, eşinin görüntüsü yürek burktu AVM'nin terasına çıkan genç kız aşağı atladı 18:42 AVM'nin terasına çıkan genç kız aşağı atladı
Randevu aldılar ama aşı olmadılar! O vatandaşlar sosyal medyada topa tutuldu 16:41 Randevu aldılar ama aşı olmadılar! O vatandaşlar sosyal medyada topa tutuldu Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta 14:58 Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta

Son Dakika Haberleri
18:19 Sergen Yalçın arkadaş kurbanı oluyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kazanın eşiğinden döndü
18:03 Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı
17:46 Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı
17:44 İtalya maçı öncesi Türk taraftarlar, Roma sokaklarını tezahüratlar ve marşlarla inletti
17:34 Yalan beyanın suç olduğunu öğrendi! CHP'li eski başkanın tanığı ifadesini değiştirdi
17:27 Oyun dünyasında panik! EA Sports hacker saldırısına uğradı, FIFA 2021'in kaynak kodları çalındı
17:25 Belçika'nın EURO 2020 primi dudak uçuklattı! Şampiyonluk olursa tüm takıma 435'er bin euro dağıtılacak
17:08 At golünü Ay-Yıldızım coştur bizi! İşte Milli Takımımız'ın sahaya çıkması beklenenen ilk 11'i
16:53 Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var
16:42 Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor
EURO 2020 B Grubu'nda Belçika, Rusya'yı 3-0 mağlup etti EURO 2020 B Grubu'nda Belçika, Rusya'yı 3-0 mağlup etti         
00:07
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Çekilin oradan! Türkiye'deki bütün açları doyuracağız Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Çekilin oradan! Türkiye'deki bütün açları doyuracağız         
23:36
Ömer Üründül bildiğiniz gibi! Canlı yayında yaptığı kaleci yorumuyla gündem oldu Ömer Üründül bildiğiniz gibi! Canlı yayında yaptığı kaleci yorumuyla gündem oldu         
23:19
Christian Eriksen kendine gelir gelmez takım arkadaşlarından maça devam etmelerini istedi Christian Eriksen kendine gelir gelmez takım arkadaşlarından maça devam etmelerini istedi         
22:28
Marmara'yı esir alan deniz salyasının yararı ortaya çıktı! Yaralara merhem olacak Marmara'yı esir alan deniz salyasının yararı ortaya çıktı! Yaralara merhem olacak         
20:54
Tepki çeken cansız beden görme yarışı! Ekipler uyardı, kimse umursamadı Tepki çeken cansız beden görme yarışı! Ekipler uyardı, kimse umursamadı         
19:00
Tepki çeken Tepki çeken "makarna" paylaşımından sonra Dardanel'den özür geldi: Kurumla ilişkimizi sonlandırdık         
17:44
Erdoğan'ın kentsel dönüşüm talimatı ilçe halkını sevince boğdu! Aracını 8 kez durdurup teşekkür ettiler Erdoğan'ın kentsel dönüşüm talimatı ilçe halkını sevince boğdu! Aracını 8 kez durdurup teşekkür ettiler         
16:01
Kan donduran cinayet! 3 çocuk babasını öldürüp kafasını taşla ezdiler Kan donduran cinayet! 3 çocuk babasını öldürüp kafasını taşla ezdiler         
14:44
İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti         
12:59
"Abdullah Gül'ün danışmanıyım" diyen Reşit Aydın istifa metni yayınladı, iddiaları yenilir yutulur gibi değil         
11:22
Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı         
10:50
Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş         
10:47
Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali         
10:46
Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı         
09:45
İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı         
00:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2021 00:33:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ali Babacan, geçmişiyle ilgili özeleştiri yapıp 'keşke'sini dile getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement