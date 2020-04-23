Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'nin kuruluşu nedeniyle paylaştığı mesaj sosyal medyada "Mustafa Kemal Atatürk'e yer vermediği" yönünde eleştiriler alınca ikinci bir paylaşımda daha bulundu.

AK Parti'den ayrıldıktan sonra kurduğu DEVA Partisi'nin genel başkanlığını yürüten Ali Babacan, TBMM'nin açılışının 100. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında Mustafa Kemal Atatürk'ün anılmaması sosyal medyada yoğun eleştiri aldı.

Ali Babacan'ın ilk paylaşımı

MESAJINDA ATATÜRK'Ü ANMADI

Babacan'ın yaptığı ilk paylaşım şöyleydi: "100 yıl önce bugün temsil gücü yüksek, her görüşü önemli kılan bir meclis kuruldu. Millî egemenlik bu meclisin fikir zenginliği üzerinde yükseldi. Biz de ilk meclisin yüzüncü yılında 90 vatansever arkadaşımızla katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi hedefiyle DEVA Partisi'ni kurduk. Her fikri değerli gören bir milli egemenlik anlayışıyla, tüm milletimizin özellikle de çocuklarımızın bayramını kutluyorum."

Babacan, gelen tepkiler üzerine yeni bir mesaj daha yayımlayarak Atatürk'ü andı.

Babacan'ın ikinci paylaşımı

MESAJINI REVİZE ETTİ

Babacan, Twitter hesabından yaptığı ikinci paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dünya çocuklarına hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum. Çocuklarımızla buluşup hayallerini dinlediğimiz programın geniş halini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz."