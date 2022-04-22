ALİ BABACAN: HAYALİMİZDEKİ TÜRKİYE HEPİMİZİN TÜRKİYE'SİDİR - Son Dakika
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ALİ BABACAN: HAYALİMİZDEKİ TÜRKİYE HEPİMİZİN TÜRKİYE'SİDİR

22.04.2022 05:13

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 'Bizim hedefimiz ülkemizde eşit vatandaşlık ilkesini hakim kılmaktır.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 'Bizim hedefimiz ülkemizde eşit vatandaşlık ilkesini hakim kılmaktır. Hayalimizdeki Türkiye hepimizin Türkiye'sidir' dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı. Dağkapı Meydanı'nda düzenlenen iftar programında konuşan Babacan, hakkın, hukukun, özgürlüğün pazarlığı olmayacağını belirterek, "Özgür, zengin ve güçlü bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Biz eşitlik diyoruz. Eşit vatandaşlığın altını kalın kalemle çiziyoruz. Hedefimiz ülkemizde eşit vatandaşlık ilkesini hakim kılmaktır. Bizim hedefimiz, herkesin kendi kimliğiyle olduğu gibi kabul edildiği bir Türkiye'yi inşa etmektir. Hayalimizdeki Türkiye, hepimizin Türkiye'sidir.? diye konuştu. Programın ardından Babacan ve beraberindekiler, esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

ALİ BABACAN: HAYALİMİZDEKİ TÜRKİYE HEPİMİZİN TÜRKİYE'SİDİR
ALİ BABACAN: HAYALİMİZDEKİ TÜRKİYE HEPİMİZİN TÜRKİYE'SİDİR
ALİ BABACAN: HAYALİMİZDEKİ TÜRKİYE HEPİMİZİN TÜRKİYE'SİDİR
ALİ BABACAN: HAYALİMİZDEKİ TÜRKİYE HEPİMİZİN TÜRKİYE'SİDİR

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Deva Partisi, Ali Babacan, Diyarbakır, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ALİ BABACAN: HAYALİMİZDEKİ TÜRKİYE HEPİMİZİN TÜRKİYE'SİDİR - Son Dakika


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