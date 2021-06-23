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Ali Babacan iddiaları yalanladı: Gelecek Partisi'yle DEVA Partisi birleşecek mi? - Son Dakika

Ali Babacan iddiaları yalanladı: Gelecek Partisi'yle DEVA Partisi birleşecek mi?

23.06.2021 07:48

Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin birleşme iddialarına ilk ağızdan açıklama geldi. Birleşme iddiasını yalanlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bizim bu aşamada diyalog ve istişarenin ötesinde herhangi bir siyasi partiyle bir girişim şeklimiz olamaz, düşünülemez. Kendi işimize bakıyoruz. İttifakmış, parti birleşmesiymiş, bu tür iddia ve söylentilerin tamamı boş. Hiçbirisi gerçek değil" ifadelerini kullandı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Afyonkarahisar'da partisinin il binası açılışının ardından gazetecilerle bir araya geldi. Babacan, partisinin Gelecek Partisi'yle birleşeceği yönündeki iddiaları yalanladı.

"ONLAR REDDETTİ"

Partisinin Gelecek Partisi ile birleşeceği yönündeki iddiaları değerlendiren Babacan, " Türkiye'deki tüm siyasi partilerle diyalog içinde olmayı arzu ederiz. İktidarda olan iki siyasi parti haricinde diğer tüm partilerle diyalogumuz var. Onlarla da bir diyalog, bayramlaşma çabamız oldu, ama onlar reddettiler, kendileri bilir" dedi.

"SİYASİ PARTİYLE BİR GİRİŞİM ŞEKLİMİZ OLAMAZ"

"Diyalog çerçevesinde bazen istişare ettiğimiz konular da oluyor kuşkusuz" diyen Babacan, "Ama DEVA Partisi şu anda, kendi özgün kimliğini geliştiren bir siyasi parti. Biz il il, ilçe ilçe dolaşıp kendimizi anlatıyoruz. Dolayısıyla bizim bu aşamada diyalog ve istişarenin ötesinde herhangi bir siyasi partiyle bir girişim şeklimiz olamaz, düşünülemez" ifadelerini kullandı.

"SÖYLENTİLERİN TAMAMI BOŞ"

Babacan, sözlerine şu şekilde devam edildi:

"Kendi işimize bakıyoruz. İttifakmış, parti birleşmesiymiş, bu tür iddia ve söylentilerin tamamı boş. Hiçbirisi gerçek değil. Ne zaman ki bir seçim kararı alınır, 'ittifak olur mu, olmaz mı, hangi partilerle nasıl bir ittifak olur', onu o noktada değerlendireceğiz. O gün bir karar vereceğiz. Şu anki önceliğimiz kendi kimliğimizi, DEVA markasını anlatmak."

Ali Babacan iddiaları yalanladı: Gelecek Partisi'yle DEVA Partisi birleşecek mi?

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Son Dakika Politika Ali Babacan iddiaları yalanladı: Gelecek Partisi'yle DEVA Partisi birleşecek mi? - Son Dakika


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